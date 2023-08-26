我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

台灣3大產業回溫 台經院：最壞已過

記者陳素玲／台北26日電

台經院昨發布7月景氣動向，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點齊揚。製造業因進入電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現較上月回升，7月製造業營業氣候測驗點結束連三月下滑，服務業測驗點也上揚。台經院院長張建一表示，景氣最壞情況已過去，「內溫外冷」情形也沒那麼冷，預估明年第一季或第二季可能復甦。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，國際信評機構調降美國多家地區性銀行的信評，且中國一些大型房地產開發商出現流動性問題，加劇金融市場風險。美國工業生產與產能利用率在經歷連續兩個月下降後，7月反彈，加上美國與中國7月製造業新訂單指數均較六月回升，顯示製造業景氣較前幾月已有改善。

張建一表示，下半年景氣會比上半年好且逐季回升，但必須關注全球物價和大陸經濟情勢可能帶來的影響，尤其現在大陸出口和進口都弱，世界第二大經濟體確實出了一些問題，擔心大陸民眾消費和外資投資信心不見，是不是會走入日本通縮情形。

台經院表示，製造業時序進入電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現均較上月回升，但傳統產業受到終端需求疲軟，傳產表現續呈衰退，惟衰退幅度較上月縮小，製造業廠商對當月景氣表現較上月調查相比明顯轉好。

7月製造業營業氣候測驗點為91.39點，結束連三個月下跌、轉為上揚。廠商針對未來半年景氣，看好比率也增加至22.4%，看壞比率減少。7月服務業營業氣候測驗點99.76點，較六月微增。

營造業方面，7月房屋建築工程持續疲弱，由於公共工程執行率維持超前，政府持續擴大預算支出，八月開始受理營造業申請移工，因此未來半年營造業景氣轉為看好。

不動產業因政府打房政策衝擊民眾信心，六都建物買賣移轉件數7月衰退，未來因經濟情勢不如預期、總統大選前干擾，買方不願貿然挺進房市，預估未來半年，不動產業景氣持續低迷。

預算 投資 房地產

上一則

斷生機？健保丟包、商保過時 台灣癌友求生路艱辛

下一則

中捷備用列車 遭2名不明人士闖入塗鴉

延伸閱讀

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會
台恢復兩岸團客旅遊「有但書」 上路日期待陸回應

台恢復兩岸團客旅遊「有但書」 上路日期待陸回應
人民幣全球支付第五大 占比再度突破3%

人民幣全球支付第五大 占比再度突破3%
新聞眼／鬆綁陸客 蔡政府兩手策略拚大選

新聞眼／鬆綁陸客 蔡政府兩手策略拚大選

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）

新二代越南職場體驗 雙語能力是未來就業優勢

2023-08-20 05:02

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案