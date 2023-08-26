台灣3大產業回溫 台經院：最壞已過

台經院昨發布7月景氣動向，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點齊揚。製造業因進入電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現較上月回升，7月製造業營業氣候測驗點結束連三月下滑，服務業測驗點也上揚。台經院院長張建一表示，景氣最壞情況已過去，「內溫外冷」情形也沒那麼冷，預估明年第一季或第二季可能復甦。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，國際信評機構調降美國多家地區性銀行的信評，且中國一些大型房地產 開發商出現流動性問題，加劇金融市場風險。美國工業生產與產能利用率在經歷連續兩個月下降後，7月反彈，加上美國與中國7月製造業新訂單指數均較六月回升，顯示製造業景氣較前幾月已有改善。

張建一表示，下半年景氣會比上半年好且逐季回升，但必須關注全球物價和大陸經濟情勢可能帶來的影響，尤其現在大陸出口和進口都弱，世界第二大經濟體確實出了一些問題，擔心大陸民眾消費和外資投資 信心不見，是不是會走入日本通縮情形。

台經院表示，製造業時序進入電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現均較上月回升，但傳統產業受到終端需求疲軟，傳產表現續呈衰退，惟衰退幅度較上月縮小，製造業廠商對當月景氣表現較上月調查相比明顯轉好。

7月製造業營業氣候測驗點為91.39點，結束連三個月下跌、轉為上揚。廠商針對未來半年景氣，看好比率也增加至22.4%，看壞比率減少。7月服務業營業氣候測驗點99.76點，較六月微增。

營造業方面，7月房屋建築工程持續疲弱，由於公共工程執行率維持超前，政府持續擴大預算 支出，八月開始受理營造業申請移工，因此未來半年營造業景氣轉為看好。

不動產業因政府打房政策衝擊民眾信心，六都建物買賣移轉件數7月衰退，未來因經濟情勢不如預期、總統大選前干擾，買方不願貿然挺進房市，預估未來半年，不動產業景氣持續低迷。