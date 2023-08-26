幼兒米餅食安漏洞 家長轟政府踢皮球

幼兒食安誰把關 國內屢傳出嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，食品安全受到關注。記者林伯東／攝影【作者：袁寬仁，日期：2023-08-26，數位典藏序號：20230826000903932】

2020、2021年皆曾發生嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標事件，嬰幼兒食品業者近期反映，不易取得製作米餅用的合格原料米，盼政府協助提供合格產區或廠商的名單。不料衛福部食藥署卻回文稱，米原料由農業部 主管，並轉述農糧署說法，指已就稻米生產等辦理檢測 ，不過非全台通檢，未受檢地區「也可能」符合嬰幼兒食品重金屬限量標準，要求廠商做好自主管理。

家長團體批評，米餅近年屢出狀況，農業部、食藥署等應橫向聯繫，加強檢驗稽查，而非推託互踢皮球。尚未檢驗的地區廠商，農業部應盡快完善、揭露資訊，善盡把關責任。

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘近期在臉書上貼出食藥署在8月21日發出的公文，回覆嬰幼兒食品業者找不到合格的米原料問題。食藥署在公文中提到，食品原料所含重金屬無法藉由加工製程去除，且基於源頭管理，事涉農政權管，將請農糧署協助提供合規原料米的產區資訊。

公文中還提到根據農糧署函覆資訊表示，農糧署已辦理檢測措施，惟檢驗措施非全台通檢，未受檢地區也可能符合嬰幼兒食品重金屬限量標準。另也提到，製造業者應自行加強產品原料的自主管理機制。

林裕紘直言，原料米不管產銷履歷或有機，都沒有檢驗水土，即使符合一般人的標準，也不必然符合嬰幼兒食用標準，業者感到困擾。

全家盟輔導理事長彭淑燕表示，米餅是嬰幼兒少數能吃的食品，但近年屢屢傳出重金屬超標的疑慮，農業部卻只要求米餅業者自行上網檢索、挑選原物料廠商，忽略仍有部分原料廠商未納入檢驗；既然食品原料產自台灣就應全面性檢驗，而非議題熱絡時才檢核。

彭淑燕談到，近年食安議題備受關注，嬰幼兒食安更是重中之重，加上近期農委會升格農業部，能做的事情應該更多，建議農業部、食藥署等應橫向聯繫，加強檢驗稽查，而非推託互踢皮球。

台灣家長教育 聯盟理事長黃聰智也說，公部門對尚未檢驗的原物料商不能「眼不見為淨」，未檢驗者應盡快完善，並揭露資訊，政府先善盡把關責任，也才能讓食品商依循。

對此，農糧署長胡忠一表示，對於食藥署的公文不清楚，不過食品業者找不到原料供應廠商，可以找農糧署，會協助媒合，過去已媒合過好幾家。至於重金屬米餅已是兩、三年前的議題，現在再把它拿出來，「我覺得好笑」。

農糧署也表示，另已進行田間農作物重金屬監測，高汙染風險潛勢地區農的地上食用作物，皆為重點監測對象。