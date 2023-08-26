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台溫室氣體淨排放不減反增 環團：距降1成目標落差大

台灣新聞組／台北26日電
根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，台灣2021年的淨排放量「反彈」提升至275百萬公噸。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）
根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，台灣2021年的淨排放量「反彈」提升至275百萬公噸。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）

環境部昨公布國家溫室氣體排放清冊，台灣淨溫室氣體排放量雖從2007年逐年下降至2020年，但2021年的淨排放量卻比前一年增加4.56%。環境部官員解釋，受到疫後經濟復甦影響，用電量需求大增，導致碳排增加。但環團認為，政策作為並沒有帶來實質減碳，且距離2025年減少一成目標還有很大落差。

根據最新國家溫室氣體排放清冊報告，台灣2021年淨排放量為275百萬公噸，較前一年的263.2百萬公噸，增加4.56%。清冊統計分能源、工業、農業、廢棄物、土地、林業等六大部門，其中能源、工業、廢棄物等都逆勢成長。

能源部門為例，2021年總排放量比前一年增加3.71%，能源部門在該年總排放量占整體總排放量逾九成。其中，能源產業占能源部門總排放量七成，其次分別為製造業與營造業、運輸，各占約13%。

排放量第二名的是工業製程及產品使用部門，較前一年增加了11.93%；廢棄物部門則是增加2.29%。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說，主要排放源來自能源產業及製造業，2021年疫後經濟復甦下，全國電力需求增加4.4%，連帶影響電力排碳係數上升，造成溫室氣體排放量增加。

但他強調，據國際能源總署「燃料燃燒二氧化碳排放量」報告，全球能源相關二氧化碳排放量在2021年皆反彈，較2020年成長6%，反觀台灣該年經濟成長率高於歐美等國，燃料燃燒溫室氣體排放增加3.7%，相對較低。

雖然近年整體溫室氣體排放量穩定下降，但能源部門、工業製程及產品使用部門降幅卻很有限，黃偉鳴說，由於生活環境仰賴燃料，必須運用節能、再生來源、提升能源效率等，才有辦法讓能源部門有突破性減幅，至於工業製造部門，受限工業製程沒有出現減緩排放量的新技術，只能暫時維持住。

黃偉鳴說，初估2022年淨排放量將下降至266.1百萬公噸，將較2021年減少3.3%，低於基準年2005年排放量。

對於能源部門溫室氣體排放量大增，經濟部表示，主因是疫後經濟復甦與美中對抗轉單效應，2021年經濟成長率更高達6.53%，創11年來新高，帶動電力消費增加4.4%；之後在再生能源加速設置下，2022年能源部門溫室氣體排放量已減少3.4%。

對於台灣2021年淨溫室氣體排放量不減反增，儘管環境部預估2022年會降下來，但環團認為，2022年下降原因在於該年下半年工業部門景氣冷卻，這也驗證台灣溫室氣體排放量的變化，全是隨著景氣增減，政策作為並沒有帶來實質減碳。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，2022年排放量預期將回到2020年水準，相較2005年減少2%左右，但若要達成2025年的10%目標，每年要減少近3%。況且，2022年能下降，是因為工業部門該年下半年景氣冷卻，鋼鐵、石化業下半年排放量大幅削減，這驗證了台灣排放量變化都是隨著景氣增減，建議政府應更針對工業部門提出更完整減量策略。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸說，環境部雖宣稱排放峰值已過，但排碳高峰只是一時景氣變化影響，除非再生能源大幅推進，否則仍可能出現新排放峰值。

環境權保障基金會研究員林彥廷也說，綠能政策推行不順才是排碳係數降不下來的主因。

能源部 減碳 綠能

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