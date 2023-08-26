日排核廢 陸韓搶鹽 台灣「囤完雞蛋換鹽巴」？

日本排放核汙水，引發大陸多處瘋搶海鹽，圖為福建廈門一家超市的食用鹽被恐慌民眾搶購得一片狼藉。（海峽導報）

日本 政府前天正式啟動福島核汙水 排放入海，引發亞洲鄰國疑慮與緊張，南韓 、中國大陸都掀搶鹽潮，台灣民眾似乎也開始有些緊張，有人不滿直呼「某些人囤完雞蛋換囤鹽巴」。事實上，福島2011年3月發生核災後，大陸、港澳也曾爆發過類似搶鹽事件。販售鹽製品業者分析，台灣目前製鹽量體不夠，許多鹽場已不再產鹽，台鹽的原料多來自國外，此次日本排放核廢水，是否會影響台鹽的原料市場，值得關注。

高雄市政府表示，已組成「日本進口食品特別任務小組」，追蹤高雄魚市場及聯合稽查。高雄海洋局則說，今年高雄市遠洋漁船至北太平洋進行秋刀魚捕撈作業船隻約有60餘艘，捕獲秋刀魚1萬5000公噸，首批返台秋刀魚漁船約10月抵達前鎮漁港，屆時將抽驗，若被驗出汙染將整批銷毀。

日本福島第一核電廠的核處理水自前天中午開始排入海中，首批排放量約為7800公噸，預計要花17天完成。根據日本產經新聞報導，東京電力公司隨後在周邊海域十個地底採集海水化驗，排放核汙水後的首個化驗報告已在昨天出爐，顯示海中的氚濃度大幅低於標準值。

不過受到「最後一次購買安全水產品」心理的影響，擔心將來連海鹽都不安全，也有一說是碘鹽有助抗核輻射。這幾天，中國大陸、南韓都出現搶購海產、食鹽的風潮，尤其南韓製造泡菜，連帶也讓食鹽銷售量大幅增加。

台灣則有民眾在臉書指出「快去買鹽」，甚至連台鹽這種漲跌很小的股票也漲停。不過也有人認為，鹽巴一年吃不到一包，好奇要不要跟著搶購。

記者實地走訪台北的家樂福、全聯，貨架仍可見到台鹽銷售的碘鹽。經詢問店員得知台鹽碘鹽賣得很快，但尚有存貨，沒聽說會缺貨，也沒有民眾因日本核汙水來搶購。另一家店員說，民眾會買來中元節拜拜用，不確定跟核汙水有關。

柏穀德有限公司進口松露鹽、松露醬等產品。總經理陳柏州表示，台灣、東亞地區使用細鹽居多，歐洲則是粗鹽，也因東西方鹽的消費客群與用途不一樣，公司的銷售市場應不受直接影響。

北市法務局主任消保官楊麗萍指出，鹽是必要的民生物品，民眾若發現店家疑似有囤積或哄抬鹽價格，可分別向檢警調單位就刑事提起告發。店家也可能影響市場交易秩序，違反公平交易法。