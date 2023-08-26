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台中港擴建 捕魚增40分鐘船程 上百漁船「封港」抗議

記者林佩均／台中26日電
台中港建擴港工程造成原漁場大幅限縮，漁民25日發動上百艘機漁船集結於台中港錨泊區爭取權益。(記者黃仲裕／攝影)
台中港建擴港工程造成原漁場大幅限縮，漁民25日發動上百艘機漁船集結於台中港錨泊區爭取權益。(記者黃仲裕／攝影)

台中港務分公司規畫在南填方區進行擴建港工程，作為風力發電機零組件的放置廠區，昨天有上百艘漁船掛上「還我漁場」、「抗議！還我漁權」紅布條，航行到錨泊區「封港」抗議。漁民抱怨擴港後，漁船必須到更外海的區域捕魚，一趟增加40分鐘船程，累積下來油料消耗驚人；台中區漁會要求將漁場還給漁民。台中港務分公司表示，將請漁會提出新事證，持續和漁民溝通。

台中港漁民靠捕抓土魠魚、烏魚、白鯧、章魚、螃蟹等漁獲為主要生計，台中市漁船及漁民互助協會理事長陳建鈺抨擊，可以在自家門口抓魚，為何還要開到外海抓？

台中港務分公司表示，南填方區填海造地約60.9公頃，未來提供風機零組件放置廠區，是配合經濟部能源政策需求用地所辦理的造地工程。該工程區已在日前完成漁業補償，經行政院核定的台中港商港範圍內，符合商港法及相關行政程序，且填方區在商港區域範圍內，據商港法規定，商港區域內不得採捕水產動植物，漁民權益不受影響。

陳建鈺指出，台中港建擴港廣達4666公頃海域，加上北防波堤延伸等工程，造成漁船單趟進出多花40分鐘船程，耗費更多油料，累積下來是一大損失。

陳建鈺說，這等同宣告漁民的家庭生計破產；台灣是個法治國家，港務公司要使用漁民討海生計空間，卻用一張公文就禁止漁民不能在該區作業，「這是強取豪奪」。台中區漁會總幹事趙朝森表示，唯一訴求是台中港務公司還給漁民漁場，他將提新事證爭取漁民權利。

台中港務公司指出，台中區漁會1996年提出梧棲漁港機漁船漁民，受台中港建港造成漁業損失的補償案，原台中港務局當年分送專業單位評估，結果均判定補償不成立，當時已完成行政程序。這次港務公司請漁會提出佐證資料及說明，再與漁民持續溝通。

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