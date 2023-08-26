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離岸風場畫設廊道未溝通 苗栗漁民怒控滅漁

記者吳傑沐／苗栗26日電
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港漁獲量產值減逾半。（本報資料照片)
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港漁獲量產值減逾半。（本報資料照片)

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，近來公告電纜上岸共同廊道，在苗栗縣畫設竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道，其中竹南龍鳳漁港最重要漁獲來源的兩處定置漁網完全包含在內；立委陳超明服務處指出，畫設過程中沒有跟漁民有任何溝通，漁民控訴，一旦施工，定置漁業將會完全被消滅。

苗栗外海的海能風場自7月起進行海纜維修作業，但當地漁民直到8月中旬才得知訊息，引發爭議。陳超明表示，竹南、後龍一帶的離岸風力發電機組矗立在海洋上，是台灣最早完工發電的兩座離岸風場；當初開發商說風機的基樁形同人工魚礁，會聚集更多魚群，創造綠能與漁民雙贏，但漁民控訴，從去年到今年的漁獲量與之前相比大降5成，定置漁網的漁獲量更是只剩2成；龍鳳漁港漁獲量產值就從每年7000萬元（台幣，下同，約220萬美元） 剩下3000萬元。

定置漁網漁民說，魚跟著水流活動，當風機一根根插在海床上，就將原本的水流改道了，魚也就改變原本的活動區域，漁民當然就捕不到魚。

立委陳超明服務處昨邀經濟部能源局等官員與漁民座談，陳超明表示，當每年漁獲產量只剩一半時，龍鳳漁港將會面臨滅港的危機，影響的層面會擴及竹南地區超過30家的海鮮餐廳，涉及的產值高達數億，影響的就業人口家庭更是以千人計。在相關問題解決前，他會與苗栗縣政府、漁民站出來堅決反對，絕不允許犧牲漁民、外商大賺錢的無良綠能政策破壞苗栗的未來。

能源局副局長李君禮表示，未來得標廠商將與漁民溝通補償辦法，若依補償標準，是依前5年平均漁獲量估計損失。

苗栗縣府農業處漁業科長林俊吉也說，當初能源局委託台電公司畫定海底電纜共同廊道海域的範圍，也未與定置漁網業者溝通，也未經環評，完全跳脫漁業法相關規定，「共同廊道」的畫定沒任何法令依據，因此定置漁網業者要求能源局應取消公告，但因能源局立場強硬，堅稱衝擊漁業權部分，會轉交由漁業署處理，尚無結論。

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