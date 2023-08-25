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黑白集／蔡政府推無核家園 卻對核汙水沉默

聯合報黑白集
日本福島核廢水將於當地時間24日中午，正式排放入海。（美聯社）
日本福島核廢水將於當地時間24日中午，正式排放入海。（美聯社）

日本如願以償地將福島核汙染水排入大海，但堅定反核的蔡政府卻一片鴉雀無聲，寧不怪哉！福島核災後，台灣四處可見「反核，不要再有下一個福島」的布條幅。如今蔡政府全力推動無核家園，但日本把核汙隨著洋流送向台灣，民進黨卻寂然無聲。

「我是人，我反核」，當年的口號多響亮，把台灣志氣唱得天高。現在，難道反核者都不再當人，連脊椎都彎了？以後，別說到海邊泡水將有氚、銫或鍶等放射物質，吃海鮮也難安心。蔡政府口號要不要改喊：「我們都是福島人」，裝一下同島一命。

蔡英文當年拿著福島核災當令箭，力推2025「無核家園」，如今依洋流擴散速度，日本核汙將為台灣打造2024「汙核家園」，可謂板上釘釘。無核既已夢碎，核四又何須再封？

弔詭的是，台灣對日本的排汙行動如此乖順，對可能子虛烏有的解放軍○九三型核潛艦在台海爆炸沉沒的傳聞，卻如獲至寶。人們言之鑿鑿，連汕頭外海救援畫面都有了，專家更恐嚇：「最糟情況，恐造成台灣海峽漁獲的生態浩劫」。

這股興奮勁兒，對比碰上日本的沉默，簡直判若兩人。難道日本的民主核食吃了無害，中國的專制水產卻能一口斃命？人類共有的海洋被當核子掩埋場，台灣默不作聲，以後就別丟人奢談什麼環保了！

日本 解放軍 蔡英文

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