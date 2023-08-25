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福島核汙水排入海 台不禁日水產品

台灣新聞組／台北25日電
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）
日本24日開始將核汙水排海，台灣漁民最擔心的是哪一天一條魚出狀況，不僅魚價崩盤，事關漁民生計問題，民眾更擔心吃進遭輻射汙染的海產。（記者劉學聖／攝影）

日本政府於昨天台灣時間中午12時3分開始，正式將福島第一核電廠核汙水排海。大陸海關總署即公告，為防範核汙水排海對食安造成的放射性汙染風險，昨起針對日本水產品含食用水生動物全面暫停進口。日本首相岸田文雄表示，已循外交管道，要求中方立即取消。台灣衛福部食藥署表示，目前不會加強日本水產品的邊境管制。

台灣農業部漁業署長張致盛說，日本宣布排放核汙水隔天，就透過外交部向日本政府表達反對意見，並會加強檢測，從今年開始，水產品檢測能量提高到每年3000件，9月起，也安排水試所試驗船到北太平洋區域採集魚體和水，由於台灣人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，過去檢測50件以下，接下來會增加到80件。

「漁民當然會擔心，政府該做的是要讓漁民放心。」基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁民最擔心的是萬一哪天一條魚出狀況，這不僅是魚價崩盤的問題，更是漁民生計的問題。

蘇澳區漁會總幹事陳春生曾向漁業署建議，銫與氚汙染只要發生，魚價會大崩盤，希望在日本能夠建立跨部會、跨國，由專業人士成立監督小組，因預防措施更勝於發生事情後的賠償，但目前為止都沒以善意回應。

日本政府昨正式啟動核汙水排海，台灣應該如何因應？國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都強調，應視科學驗證與公開數據調整政策；民進黨則表示，此交由原能會、衛福部與農業部漁業署等行政部門說明。

鴻海創辦人郭台銘表示，這是科學問題，要由專家眼光判斷，但台灣不要炒作核電把核能拋去，非核家園是假議題，台灣要發展經濟，沒電該怎麼辦？這民進黨無法回答。

日本 核汙水 檢測

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