大聯盟專家：12億新竹球場 「不如美高中操場」

美國職棒大聯盟專家檢測新竹棒球場分析報告，指球場排水、土層等都有問題。(本報資料照片)

新竹市政府昨公布美國職棒大聯盟專家檢測 新竹市立棒球場檢測分析報告，指出排水不良、土層有缺失，內野土壤成分不符職業標準等，報告中最差的評語「12億(台幣，約3770萬美元)重建的棒球場，竟連美國高中校園操場品質都不如」，讓市長高虹安直言「非常詫異」。市府將報告送交新竹地檢署，並評估擬定解決方案，以明年啟用為目標。

新竹棒球場重建列入行政院前瞻基礎建設，但去年7月重啟兩天就造成4名職業球員受傷。高虹安邀美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView總經理Chad Olsen來台檢測，本月14日收到檢測分析原文報告，由美國大聯盟場務專家Murray Cook及Chad Olsen共同署名。

報告談到球場排水問題，指表土層材質無法提供足夠排水性能，天氣炎熱就變緻密，乾燥時非常堅硬，增加球員受傷風險，降雨及草皮積水後，排水速度很慢，雨期很難進行比賽。其中表土層下方的清碎石層含有細小的石塵顆粒，這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料。若要解決排水與土壤問題，要重建表土層及去除清碎石層。

報告也點出「內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，沙子、淤泥和粘土比例也不符合棒球場的行業標準」；投手丘高度和距離都不正確，投手丘至部分壘包間的坡度百分比等均有問題。

承包球場工程的巨佳營造則說，一切按契約要求的數據、規格和圖說施作。如果市府現在要以更高標準檢視，當然無法比較，「不可能契約開國產車的內容，卻要我們打造出進口車的標準等級」。新竹市府表示，此案從契約、設計到施工皆有瑕疵，將盡速召開棒球場工程體檢會，確認後續改善工法、工項與規模，仍以明年啟用球場為目標。

新竹前市長林智堅 手機昨關機，無法取得聯繫；擔任林智堅助理十多年的民進黨 市議員楊玲宜表示，BV公司所提出排水不良的問題並非今日才發現，如何改善，才是重點，希望高市長好好改善，兌現明年3月前重啟棒球場的承諾。