台明年國防預算6068億創新高 接近GDP3%

台灣對美持續增加軍購額度，準備接裝新機、彈藥與各式三軍裝備，2024年軍事投資持續升高，「作業維持」預算卻不增反減。圖為構改後的F-16V戰機與魚叉飛彈（圖左）。(本報資料照片)

行政院會昨天通過2024年度總預算 案，歲出、歲入編列雙創新高，國防支出整體規模亦高達6068億元(台幣，下同 ，約190億6431美元)，再創新紀錄，增加項目主要為349億元的軍事投資 案。不過，債務舉借預估數連兩年度逾1700億元，金額維持在高峰。

行政院長陳建仁昨率部會首長公布明年度總預算案。他表示，台灣目前處於經濟發展、產業轉型的關鍵時刻，為確保國家安全社會安定，因此要求部會將有限的預算資源放在刀口上，且須促進財政永續發展，兼顧國家發展財政紀律。

陳建仁指出，此次預算以零基預算原則編列，歲入、歲出都是歷年新高，支出比重前4名項目為社會福利支出7917億元、占27.5%；教育 科學文化支出5612億元、占19.5%；經濟發展支出4342億元、占15.1%；國防支出4312億元、占15%。

其中，教育科學文化支出增加749億元，主要有學雜費差距專案減免219億元、國科會科學研究計畫91億元、少子女化對策69億元、地方教學研究與校園設施50億元等；學雜費差距專案減免是民進黨總統參選人賴清德提議的「減免私立大專學雜費每年3萬5000元」計畫，編入明年度總預算，蔡總統日前表示，219億元預算全數新增，不會排擠既有的教育資源。

行政院主計總處資料顯示，明年度預算案歲入共編列2兆7092億元，較去年度增1296億元，約增5%；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元，約增7.2%。

主計總處指出，明年度國防支出為4312億元，除了1306億元用於軍事投資、1310億元用於作業維持，另有1790億元用於人員維持，總支出達4406億元。

國防經費除了總預算編列金額之外，如果再納入特別預算943億元(新式戰機採購453億元、海空戰力提升採購則490億元），以及非營業特種基金719億元，整體規模高達6068億元，創下新高。若以台灣去年名目GDP計算，明年度國防經費支出規模已接近GDP的3%(約6800億元)。

而在債務還本部分，明年度預算案編列1150億元，比去年度多出40億元，不過明年度需融資調度數也較去年增加671億元，達2876億元，其中有1155億元預計移用以前年度歲計賸餘支應，另外1720億元則預計舉借債務。這也是年度預算案連續兩年預估舉借逾1700億元，為蔡政府任內第5度預估年度總預算舉借金額超過1700億元。