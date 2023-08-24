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台灣有但書 恢復兩岸團客遊每天2000人

記者陳宥菘、賴錦宏／台北25日電
經業者一再呼籲，陸委會24日宣布有限度重啟兩岸觀光。少了陸客，野柳商店街遊客稀少，很多店家未營業。（記者蘇健忠／攝影）
經業者一再呼籲，陸委會24日宣布有限度重啟兩岸觀光。少了陸客，野柳商店街遊客稀少，很多店家未營業。（記者蘇健忠／攝影）

針對兩岸觀光旅遊僵局，陸委會昨日遞出橄欖枝，一口氣宣布恢復第三地大陸人士訪台觀光、恢復兩岸團客旅遊，並放寬陸籍人士訪台商務交流。陸委會副主委詹志宏表示，期盼大陸方面「相向而行」，推動放寬措施。不過，恢復兩岸團客旅遊附有但書，能否實現仍存在變數。

詹志宏表示，在疫情逐步趨緩後，因應兩岸民眾旅行、旅遊商務的需求，在風險可控及做好配套前提下，陸委會會同交通部觀光局、經濟部投審會公布規畫。

兩岸團體旅遊方面，將採「逐步漸進」方式，自昨日起展開一個月的準備期。其中，陸籍團客訪台，初期每日限額2000人次，利用小三通到金門、馬祖旅行人數另計；台灣組團赴大陸，依對等原則，初期每日亦以2000人次為原則。

不過，一個月準備期後是否正式啟動，將「視陸方回應，再確定實施日期」。這意味，在台灣政府多次強調的「對等開放」前提下，陸方若未相應提出開放方案，兩岸恢復團體旅遊仍無解。

詹志宏表示，過去兩岸「僅止於在空中對話」，如今台灣提出具體政策，並能在一個月內做好安排，「他（陸方）只要正向地回應，交流就可以啟動」。

觀光方面確定恢復的是第三地大陸人士訪台觀光。自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士，得申請許可訪台從事觀光活動。交通部觀光局組長湯文琦指出，據統計，疫情前的2019年，第三地陸籍人士全年訪台觀光人次為9.3萬人次。

對於政府終於重啟兩岸觀光旅遊，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，雖然陸委會只開了個「小門」、步子慢了些，總之還是邁出重要一步，期待大陸能充分理解台灣的這項善意。

在放寬陸籍人士訪台商務交流方面，自8月28日起，恢復陸籍人士申請訪台從事短期商務活動交流之參展、觀展、商務研習（含受訓）；但若涉及半導體等特定高科技產業則維持專案申請。詹志宏指出，政府還增列資格條件、邀請人數與停留期間規範，以強化管理。 

詹志宏表示，恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，「我們已經踏出一步，希望陸方積極正面回應」。

回顧兩岸觀光政策上的交手，2019年7月，大陸以「當前兩岸關係」為由，單方面中止陸客訪台自由行。隔年初疫情爆發，台灣宣布暫緩大陸團客訪台，陸客訪台觀光完全中斷，當時蘇內閣同步禁止台灣團客赴陸。

今年5月19日，大陸恢復旅行業者經營台灣民眾赴陸團隊旅遊業務，但至今仍未開放陸客訪台。本月10日，大陸再宣布第三批78國出境旅遊名單，台灣仍未入列。

觀光 疫情

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