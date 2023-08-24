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日本核汙水24日排海 台防氚入侵加強抽檢進口水產品

台灣新聞組／台北24日電
日本福島第一核電廠即將排放經處理過的含氚核廢水，引起環保團體以及周邊國家爭論，影響台灣最受關注的就是民眾擔心誤吃遭輻射汙染的海產核食。（記者劉學聖／攝影）
日本福島第一核電廠即將排放經處理過的含氚核廢水，引起環保團體以及周邊國家爭論，影響台灣最受關注的就是民眾擔心誤吃遭輻射汙染的海產核食。（記者劉學聖／攝影）

日本政府和東京電力公司計畫最快台灣時間今天中午12時起，將福島第一核電廠的核汙水排海，衛福部強調根據監測結果，評估風險未增加，暫不跟進香港和澳門禁止日本十都、縣水產進口的決定，會維持正常食品邊境管制措施，但會針對日本海藻、鮭魚、秋刀魚等13項高風險水產品，逐一進行含氚量抽檢。

本報系聯合報報導，衛福部食藥署副署長林金富解釋，食藥署針對日本水產品，展開為期四年的監測計畫，去年檢驗25件，今年已檢驗27件，將以收集的52件日本水產品氚含量為基準值，待日本排放氚水後，預計再抽驗73件進行比較，今年和明年規畫各抽樣100件，若檢測結果異常，就會把抽驗件數往上調，若發現氚汙染風險增加，將與專家討論，啟動因應措施。

至於民眾擔心核汙水影響台灣，中央氣象局表示與原能會合作建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，分析為期十年歷史擴散，模擬擴散情形後發現，台灣附近海域將分別在核汙水排放後一至二年、第四年，出現兩次較明顯的氚濃度，但根據模擬濃度都遠比國際安全標準少100倍以上，影響微乎其微。

大陸媒體則報導，北京清華大學研究團隊的一項模擬結果顯示，日本核汙水在排放後的240天，就會到達大陸沿岸海域，並於1200天後到達北美沿岸，並覆蓋幾乎整個北太平洋，符合台灣模擬發現美國才是影響最重的國家。

台北中國時報報導，原能會表示，已與衛福部、農業部、海委會等跨部會合作強化輻射監測作為，並建置公開透明的放射性物質海域擴散海洋資訊平台，參照國際安全標準嚴格監測，將海水監測與擴散預報等科學專業數據，轉譯為淺顯易懂的燈號，讓民眾可以即時掌握。

原能會指出，台灣籌組專家觀察團已三度赴日實地考察，依據掌握資訊及檢視排放安全標準等，作出因應措施，但考量排放作業將長達30年以上，仍將持續密切注意其排放作業，並要求日方針對排放的異常和意外狀況妥善做好應變規畫，以確保安全。

此外，農委會漁業署針對台灣洄游性魚類及北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚進行魚體檢測，自2011年3月11日福島核災發生後，截至今年7月為止共檢測3691件銫-134及銫-137，結果均小於最低可測值。

日本 核汙水 檢測

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