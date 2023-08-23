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美國櫻桃農藥殘留 四家製造商台灣暫停受理報驗

記者鄒尚謙／台北23日電
美國出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。(圖：食藥署提供)
美國出口「鮮櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。(圖：食藥署提供)

食藥署昨公布最新一周邊境食品違規清單，其中共有11批、17萬4124公斤的美國櫻桃被驗出禁用農藥「滅芬座」0.01ppm至0.02ppm不等，食藥署副署長林金富表示，已針對最常違規的4家製造商採取「暫停受理報驗」措施。

林金富表示，今年已累計33批美國櫻桃違規，大多來自4家製造商，「BV Farms Inc.」、「Chelan Fresh Marketing」、「Gebbers Farms」、「Northern Fruit Company」，自8月21日起，針對以上4家製造商採取「暫停受理輸入查驗」措施，直到9月20日前禁止進口。

林金富表示，先前函請AIT說明美國櫻桃改善情況，目前仍未獲得回應，期限至9月5日為止；另要求進出口業同業公會提醒會員，任何輸入台灣的產品都應符合相關食安法規。

此外，上周好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」被驗出殘留農藥「環氧乙烷」每公斤0.2毫克，邊境攔截725.75公斤、800盒。

因半年內已有兩批違規，食藥署已針對好市多進口的所有乾酪進行逐批查驗措施。

好市多 中共 AIT

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