日核汙水排海 食藥署：日水產品全驗 環團促交涉賠償

日本政府決定24日開始將福島第一核電廠的核汙水排放至大海。（Getty Images）

日本 政府決定，24日將福島第一核電廠的核汙水（日本稱核處理水）排放至大海，預估持續放流30年。國民黨 表示，尊重國際原子能總署（IAEA）的判斷，科學證據可以證明一切，但對生態和漁產的影響，需要即時進行偵測與評估，呼籲應公布監控機制，並接受國際監督。民眾黨立委邱臣遠則表示，日本核廢水的流向影響到台灣近海海域，政府相關部會必須保障漁民權益、為民眾把關食安。

本報系聯合報報導，台灣食藥署副署長林金富表示，之前與原能會合作開發檢驗食品中氚殘留的方式，去年至今共採檢25批，檢驗結果均低於可測值；先前食藥署召開專家會議討論此事，決議針對日本所有種類水產品「一概檢驗」，另持續跟原能會合作，監測日本水產品的氚殘留情形。

原能會表示，2020年建立跨部會平台，並建置海域擴散海洋資訊平台，強化海域與海產輻射監測，建立海洋擴散評估模式持續監測，並參照國際標準嚴格監測。

對於日方無視各國、漁業界反對和關切，仍決定排放核廢水，廢核行動平台表達強烈抗議，福島核廢水排放的安全及其影響，飽受科學界與民間團體的強烈質疑，而日政府及東電曾承諾在未經各方理解的情況下，不會採取任何措施。

另據台北中國時報報導，綠色和平組織認為台灣水產業每年貢獻數百億的經濟產值，在此事件上首當其衝，呼籲政府必須為漁業監測、檢測 ，以及在賠償安排上與日本當局交涉。

由於核廢水排海對漁民生計造成影響，蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，台灣政府不先做預防措施，像是嚴格執行監測系統、監督過程，萬一核廢水對人民造成傷害，漁獲賣不出去影響漁民生計，想挽救已來不及了。他說，人跟人之間的友好和排放核廢水是兩回事，勿把人民健康視之無物，不管任何政黨都應該慎重面對如此重要的議題。