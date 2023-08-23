台灣登革熱破2千例 新北、桃園、竹縣淪陷 雲林1死

雲林縣本土登革熱疫情持續。(記者陳苡葳／攝影)

登革熱疫情 嚴峻，全台已累積2135例本土病例，共14縣市出現本土病例，及第二例本土登革熱死亡個案。由於台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣均爆發群聚疫情，臨床醫師表示近日降雨，病媒蚊指數上升，未來發展難以樂觀，疾管署提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，從事戶外活動時使用核可含DEET等成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

疾管署防疫 醫師林詠青指出，今年第二例本土登革熱死亡個案為雲林縣80多歲女性，原有高血壓 等慢性病病史，本月9日出現發燒及意識狀況變差，就醫檢查發現血小板下降、肺部浸潤、血氧濃度下降，緊急收治住院後仍不幸於15日死於呼吸衰竭，研判應在住家或附近感染。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增556例本土病例，今年則已累計10例重症登革熱病例；此外新北市、桃園市及新竹縣出現今年首例病例，代表已有14縣市出現本土病例，全台病例數為近10年次高。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿指出，登革熱初期症狀為發燒、骨頭痠痛，跟流感、新冠類似，就醫時可透過快篩區分，約一小時就可得到結果。台南罹病者最多，如果持續降雨、積水容器未清，病媒蚊指數降不下來，難以樂觀看到疫情發展。

疾管署提醒，暑假進入尾聲，假期人潮往來頻繁，增加疾病傳播風險，且近期易有短延時強降雨，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」。