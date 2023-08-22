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不只拚評鑑 台灣醫院還得刷Google評分

台灣新聞組／台北22日電
台大醫院Google評分3.8分，稱讚與批評相當極端，但也是部分民眾就醫參考。(記者林伯東／攝影)
台大醫院Google評分3.8分，稱讚與批評相當極端，但也是部分民眾就醫參考。(記者林伯東／攝影)

各醫療院所近期一邊要在醫院評鑑廝殺，還得想方法拉高Google評分，不僅在施打新冠疫苗時，請民眾上網按下五星好評，連醫護人員都成為「刷評價大軍」，就是擔心評分過低、影響聲譽。

本報系聯合報整理發現，亞東醫院以4.5分拿到第一名，醫界龍頭台大、北榮不到4分，低於3分的醫學中心則有奇美醫院、高雄榮總與萬芳醫院。

在人手一機的時代，民眾看病前往往會查詢醫療院所的Google評分，以決定前往看診的醫院，手機內的幾顆星星，成為各醫院的兵家必爭之地。據悉，北部某家醫學中心召開會議時，司儀總提醒所有同事拿出手機，在評分欄位點擊五顆星，希望刷出一波好成績。

全台19家醫學中心Google評分，亞東醫院4.5分居冠，奇美醫院2.8分、高雄榮總2.9分與萬芳醫院2.9分為低於3分的醫學中心。亞東受訪時指出，感謝民眾提出問題，讓院方有檢討改善的空間外，也會將反映回饋相關單位主管，列入未來流程改善參考。

奇美醫院公共事務室主任黃文良表示，部分患者抱怨候診時間太久，或看病結果不如預期，上網評比而使分數變低，對醫院不盡公平；雖曾嘗試請看診民眾協助拉高評分，後來認為不需要而未執行，但院方仍相當重視評分與評論，只要發現需要改進之處，一定檢討改善。高雄榮總表示，院方一直重視病患反饋的意見，每月會派人整理網路評價，供高層參考，經調查後確有需改進之處，就會檢討、改進。

台北榮總為3.9分，台北榮總院長陳威明表示，若院內要操作讓評分變五顆星，一點都不難，但北榮不會要求同仁上網狂刷五星，值得關注的是合理的批評。北榮每天門診就醫人數為一萬人，不可能讓所有人滿意，有人候診等了久一點，就在網路謾罵、給一顆星負評；也有櫃檯同仁口腔剛開刀，臉腫，較少表情，竟也遭投訴，令人於心不忍。

台大醫院的Google評論共1900餘則，獲3.8分，稱讚與批評相當極端，內容抱怨停車場排隊時間過長、疫情間遭警衛阻攔，連開刀房、健檢中心的菜色不佳都被做文章。台大發言人陳慧玲表示，針對Google評分，不會請醫師、同仁、病患「刷評論」，或要求病人拿掉負面評論。

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