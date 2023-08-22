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日本議員赴台同婚 台日政治人物第一人

記者陳宛茜／台北22日電
日本愛知縣高濱市議員柴口征寬（右）與台籍同性伴侶劉靈均（左）來台登記結婚。(圖：劉靈均提供)
日本愛知縣高濱市議員柴口征寬（右）與台籍同性伴侶劉靈均（左）來台登記結婚。(圖：劉靈均提供)

4月23日，日本愛知縣高濱市舉行議會改選，53歲的貨運司機柴口征寬（見圖右，劉靈均提供）當選，他高舉台灣同性伴侶劉靈均的手，在競選總部接受眾人喝采，成為愛知縣首位出櫃的民意代表。4個月後，兩人來到台灣登記結婚，柴口不僅成為日本首位以同志身分結婚的政治人物，也是台灣年初承認跨國同性婚姻後，首位受惠的政治人物。

「台灣沒有拋棄我！我的故鄉沒有拋棄我，我不再失根。」結婚消息曝光後，劉靈均收到各方祝福，接受專訪時，語氣依然激動興奮。他表示，同志在日本仍是飽受歧視的族群，「國會裝死、地方政府裝死、社會也不友善」，而台灣接住了他們。「我的故鄉沒有拋棄我」。這紙登記，讓旅居日本11年的劉靈均深切感受：「我有根，我的根在台灣」。

生於苗栗、曾任台大文學院學生會會長的劉靈均，2006年出櫃。現年38歲的他坦言曾有政治夢想，但廿年前社會風氣保守，他擔心社會無法接受，放棄政治夢想，赴日留學，目前擔任大阪公立大學人權研究中心特別研究員，也在明治大學等多所學校擔任兼職講師。

遇見柴口征寬是個意外。劉靈均表示，柴口當廿多年的貨運司機，但一直對政治充滿興趣，5年前加入日本共產黨；兩年前，兩人相戀同居，柴口帶著他一起出席黨內會議，並宣告兩人住在一起，劉靈均則說明台灣同婚制度對社會的正面影響，說服黨部推動高濱市同性伴侶宣誓制度。

此制度去年4月上路，兩人成為高濱市首位同志伴侶，也是唯一的一對。

柴口投入競選期間雖發生海報遭撕、統一教教會批「同性戀很噁心」等風波，但兩人得到的更多正面支持，還有高中生牽手聆聽，最後順利當選。

即使領高濱市的同性伴侶證，但不具實際法律效力，且只限高濱市有效，兩人因此決定回台辦理結婚登記，更希望藉由在台登記結婚，把此不公平的狀態傳達給日本。劉靈均說，「他繼續做他的議員，我繼續做我的大學教師」，兩人將繼續攜手推動同婚平權、消除性別歧視。

日本 同志 歧視

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