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黑白集／道安「2040零死亡」賴清德開不必兌現支票

黑白集
副總統賴清德（前右5）20日率領多名民進黨民意代表現身凱道，參與民間發起的「還路於民大遊行」。(中央社)
副總統賴清德（前右5）20日率領多名民進黨民意代表現身凱道，參與民間發起的「還路於民大遊行」。(中央社)

820「還我路權大遊行」，賴清德民進黨公職參加，並提出「2030死亡降低50％、2040零死亡」目標。聽起來豪氣干雲，實則又是一張「不必兌現的支票」；就算民眾要認真追究，屆時也找不到人問責。

如果賴清德明年當選總統，做滿4年，也只2028年，距離2030還差兩年。就算他成功連任，也只做到2032年，距離2040還差8年。開這種支票，與其說民進黨有把握永續執政，不如說它巧妙精算，屆時不論做不做得到，反正都不必負責。

2017年賴清德擔任閣揆時，交通事故死亡人數開始翻升，到去年底已突破3000人。賴清德擔任市長時，台南市的每10萬人死亡率亦曾拔得頭籌。賴清德如有妙方，在擔任市長、院長時就該提出了。

這張政治芭樂票，應是師法「2025非核家園」。當年蔡英文喊非核家園，人們也信以為真；但非核家園美景未至，兩成綠能的目標已提前跳票下修。取而代之的，是更多火力發電，以及讓人憂愁的缺電危機。蔡英文明年卸任，非核家園的支票後年跳票，民眾要找誰追討？

把政治支票開到卸任之後，並非民進黨獨有。近來侯友宜、柯文哲提出的能源政策，也是如此。但交通事故、行人死亡是血淋淋的事實，若無法保證任內改善，選來何用？

賴清德 支票 民進黨

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