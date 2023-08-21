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現身還路於民大遊行 總統參選人零互動

台灣新聞組／台北21日電
行人零死亡推動聯盟20日在凱達格蘭大道發起「還路於民大遊行」，副總統賴清德（前左）出席表示，未來他將秉持「以人為本」、「智慧科技」兩大原則，並落實3大承諾，全面改善台灣道路交通安全。(中央社)
行人零死亡推動聯盟20日在凱達格蘭大道發起「還路於民大遊行」，副總統賴清德（前左）出席表示，未來他將秉持「以人為本」、「智慧科技」兩大原則，並落實3大承諾，全面改善台灣道路交通安全。(中央社)

民團號召的「還路於民大遊行」，藍綠白總統參選人皆到場致詞表達支持。副總統、民進黨總統參選人賴清德表示，未來將落實三大承諾，全面改善道路交通安全；新北市長、國民黨總統參選人侯友宜表示，台灣交通安全面臨史無前例嚴峻挑戰，應改善不合時宜的交通號誌、標誌、標線。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（前左2）20日下午現身總統府前凱道，與多名黨籍...
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（前左2）20日下午現身總統府前凱道，與多名黨籍民意代表一同參與民間發起的「還路於民大遊行」，並登台發表短講。(中央社)

民眾黨總統參選人柯文哲則批評，政府針對交通問題不是沒有花錢，只是用的方法都「傻斃了」。鴻海創辦人郭台銘也出席表達支持遊行五大訴求，還當場簽署「台灣行人宣言」。

由行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民大遊行」20日下午在凱達格蘭大道舉行，民眾黨...
由行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民大遊行」20日下午在凱達格蘭大道舉行，民眾黨總統參選人柯文哲（左2）率領多名黨員到場響應參與，柯文哲也登台分享對交通政策看法。(中央社)

柯、侯、賴三人先後到場致詞，但現場「零互動」。

賴清德表示，未來將依循以人為本和智慧科技兩大原則，預計明年底之前，針對600個優先路口改善，預計2030年將交通死亡人數降低50%，並在2040年達到零死亡目標。

侯友宜說，他出席就是來回應民間團體「還路於民」的五大訴求，現階段的環境人車不分，需要檢討號誌、標誌跟標線。

侯友宜致詞時，國民黨立委游毓蘭先替侯友宜引言，游最後提到「我們只有把這樣的責任交給下1任總統，侯友宜」，現場響起噓聲。

賴清德也與黨公職們一同遊行，高呼「挺行人，挺交通安全」、「還路於民」等口號，現場疑似有民眾因不滿維安趕人，怒吼「賴清德政治作秀」。

侯友宜 賴清德 國民黨

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