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新二代越南職場體驗 雙語能力是未來就業優勢

中央社／河內20日專電
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）

35名新住民子女日前回到越南的台灣企業實習，體驗職場生活。越南的台灣企業主管一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層，並貢獻台越交流。

台灣為深化新住民子女的雙語優勢及國際接軌能力，教育部國民及學前教育署辦理「112年度新住民子女國際職場體驗」。高雄科技大學副校長俞克維及曾文高級農工職業學校校長謝旻淵近日帶領35名新住民子女赴越南交流。

駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢表示，這次的國際職場體驗因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，睽違3年才順利舉辦。新住民子女不僅透過活動拓展國際視野，也藉此與越南親人團圓。

新住民子女此行前往參訪平陽省太宇科技股份有限公司，由總經理胡紹榮帶領介紹自行車架產線及各項精密測試；隨後轉往鋒明集團DDK開始4天實習，鋒明集團DDK總裁蔡文瑞安排3條產線供團員操作。

新住民子女在實習中透過安裝坐墊了解腳踏車坐墊組立流程，此外還實際操作坐墊圖樣網點印刷，再到射出課進行完成品的安裝調整及包裝，最後在椅墊上組裝螺絲上鎖，並完成坐墊裝箱。

周姓學生在學習心得中表示，4天實習除學到工作方法外，更能培養自己的專注力與責任心，多了一份把工作視為使命的慎重，更了解企業家所說「把平凡的事做到極致就是專業」的意義。

陳和賢還安排新住民子女拜會胡志明市海外越南人委員會，大家在會上以越南語和副主席丁氏芳草對談，分享台越兩國經濟、文化差異，以及討論應如何培養自己，才能在未來畢業後回饋家鄉。

陳和賢表示，新住民子女除語言優勢，更有血緣、地緣關係，台灣企業家一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層，成為雙邊未來棟梁，並搭起台灣與東南亞國家交流的橋梁。

越南 教育部 東南亞

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