跨血型換肝 救回母一命

病友潘女士的兒子（右）十七年前捐肝給母親，開啟台灣第一例不同血型移植成功先例。（記者林俊良／攝影）

潘女士是全台第一例不同血型肝臟移植的受贈者，17年前完成移植手術。當年她因罹患自體免疫系統引起、無法治癒的疾病原發性膽汁性肝硬化，須換肝才能救命。符合移植條件的三位家人，和潘女士屬不同血型，當時技術因血型互斥，無法完成肝臟移植，當年差點跨海赴中國大陸尋肝。

就在潘女士辦好台胞證，準備赴大陸的同時，剛上大學的兒子，不忍心母親拖著虛弱病體遠赴大陸，私下和林口長庚醫院肝臟移植團隊討論「跨血型」捐贈肝臟給母親的可行性。最後醫療團隊以單株抗體藥物克服血型互斥的技術難題，成功完成移植手術，潘女士撿回1命，至今身體健康無虞。

林口長庚醫院副院長李威震說，10多年前常有民眾赴陸換肝，多數肝臟來源是槍決後的死刑犯。但北京奧運 後中共受國際壓力，死刑犯減少，行刑後遺體也多交由紅十字會處理。

全台約有956人等待大愛捐贈肝臟移植。林口長庚醫院為增加有限的器官來源，突破醫療限制，研發新醫療術式「1肝2用」、「跨血型換肝」等。李威震說，等候移植的人數愈來愈多，政府雖已將捐贈身分限制放寬，但醫療端透過新術式增加受贈對象，今年8月的第一跟2周，林口長庚完成10例肝臟移植手術中，有6位是採取1肝2用術式。

李威震說，肝臟移植手術相當複雜，受贈者的肝臟功能已經受損，凝血功能很差，而肝臟內含大量動、靜脈，比起一般手術，患者在肝臟移植手術過程中大量失血的可能性更大。醫師打開患者腹腔後，會先確定腹內沒有腫瘤 轉移後，分離出重要的血管並取下受損的肝臟，再將新肝臟植入，手術可能耗費10小時以上。