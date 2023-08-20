8488人等待腎臟器捐 1腎換1腎媒合掛0

衛福部2019年起推動的非親屬間腎臟移植制度，媒合成功率至今掛零。圖為北部某醫院舉行器官捐贈簽署活動。（本報資料照片）

疫情 後器捐人數下滑，等待移植人數快速攀升，衛福部四年前，為拓展等候人數最多的「腎臟」來源，開放腎臟可採非親屬捐贈，兩個都在等待腎臟移植的家庭，可透過媒合「一腎換一腎」，至今有六組登記，但礙於「血型」媒合率掛零。專家批評，大愛捐贈（大體捐贈）的來源都不足，更何況非親屬捐贈條件更加嚴苛，掛蛋是可預期結果，若不積極拓展器官來源，恐會有更多人赴美國、中國大陸移植。

台灣器官捐贈意願受到疫情衝擊嚴重下滑，2019年器捐人數有375人，2020年來到歷史新高402人，隨後碰上本土疫情，器捐人數不斷下滑，今年到7月底為止，有233人捐出器官。

等待器官移植的人龍也因此攀升。據衛福部統計，2019年等待人數為9985人，2020年突破1萬大關，來到1萬80人，今年等待人數則達1萬1091人。

腎臟一直是器官等候最大宗，目前有8488人正在等待腎臟。林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁說，實施非親屬腎臟交換，需要醫院及捐贈者、受贈者家庭「高度的信任」，兩組家庭的器官捐贈，需四台刀，醫院得跨院合作，且這四台刀的任一病人都不能反悔，也增推動難度。

「與其推動非親屬腎臟捐贈，不如想一想怎麼增加大愛捐贈的來源」，北醫大公共衛生學院講座教授李伯璋說，大愛捐贈是器官移植最大宗來源，但一直卡在「死要全屍」的思維。