還路於民今遊行 賴侯柯拚道安政策

行人零死亡推動聯盟8月20日舉行「還路於民大遊行」，訴求交通零死亡目標。(本報資料照片)

民間團體今天發起「還路於民大遊行」，估有上萬人參加，包含副總統賴清德 、國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 及鴻海創辦人郭台銘等人都出席表達支持，這也是已宣布參選的前三人首度同台較勁，猶如總統大選第一場政見發表會。

這次遊行有五大訴求，包含健全人行設施；改革駕訓與考驗制度；執法捍衛行人路權；重建交通法制；六都零死亡願景。行人零死亡聯盟指出，希望藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程（Engineering）、交通教育（Education）及執法（Enforcement），提供台灣更優良的步行環境。

本報系聯合報報導，對於賴清德在最後一刻才表態參加，侯友宜是三個總統參選人中，率先表態出席者。侯友宜聚焦民團提出的5大訴求，打造「以人為本」的友善交通環境，呼籲不要等還路於民才重視。

侯友宜表示，每位國民的生命都是他最在乎的，他承諾會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的五大訴求，終結「行人地獄」的惡名。

台北中國時報報導，賴清德因為出訪，回國當晚即在臉書發布會親自出席；柯文哲原訂本周日已排定行程，不過最後也將行程排開，比賴清德提早一些確定出席。

由於這次三個政黨總統參選人將同框，選戰氣氛濃厚，柯文哲將以台北市長任內經驗為例，凸顯自己「已經做到」的事情，例如任內北市交通事故死亡數六都最低，甚至只有其他五都的一半，並質疑中央撒錢未果。

柯文哲競辦發言人陳智菡批評，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」是民進黨政府施政的壞習慣，交通部先是虛耗警力大執法、又砸400億台幣(約12.4億美元)推動「永續提升人行安全計畫」，從結果來看，今年1到5月交通事故死傷人數多達22.7萬人，比去年同期增加13.2％，顯然執政黨根本不懂交通哪裡出了問題。

賴清德則強調力挺行政院日前通過《道路交通安全基本法》草案，人車要相互尊重、而不是相互敵視。相信在政府、公民團體和國人同胞共同努力下，一定能夠達成人本城市、安全交通的目標和願景。