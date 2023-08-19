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台灣雲林「民生商圈20年餐廳」將熄燈 老顧客崩潰哭

記者陳雅玲／雲林19日電
連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈。（記者陳雅玲／攝影）
連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈。（記者陳雅玲／攝影）

連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈，消息傳出，不少老顧客依依不捨，趕著最後營業時間再度用餐回味，斗六店副店長古建富表示，因為租約到期，考量租金較高，經評估後決定歇業。

異人館斗六店確定歇業消息傳出，今天中午吸引不少顧客用餐，古建富表示，異人館是民生商圈最早的餐廳，是在地民眾聚會、約會、相親的熱門據點，見證不少良緣促成，就連他與另一半的求婚也是在斗六店發生。

斗六店的顧客八成以上是熟客，古建富印象最深刻的是有一對夫妻，在斗六店相親認識、交往、結婚，一直到生了孩子，幾乎每周都會到斗六店用餐，幾年前一次在斗六店用餐回家途中發生重大車禍，丈夫不幸過世，後來他的妻子跟女兒仍會到斗六店用餐，每次用餐都會多點一份餐點給丈夫，就像過去一家人一起用餐一樣。

古建富說，這個老顧客的妻子得知斗六店將歇業，在電話中忍不住崩潰大哭，對斗六店充滿不捨。

古建富說，雖然七月就決定歇業，擔心熟客蜂擁而至，人手不足可能招待不周，所以遲至這幾天才公布消息，做出歇業的決定不容易，但是因為每月租金高，且租約也到期，幾經評估仍決定歇業，公司也會尋覓其他適合的地點，也許有緣會再相見。

雲林縣府建設處副處長鄭峯明表示，民生商圈開發近20年，是斗六市比較成熟的商圈，所以租金較高，斗六社口商圈經過區段徵收、整體開發後，有充足的公共設施，也有相關的建案，連鎖業者進駐，已形成新的商圈，租金相對便宜。

連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇...
連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈。（記者陳雅玲／攝影）
連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇...
連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈。（記者陳雅玲／攝影）

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