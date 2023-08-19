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主計總處下修台今年GDP至1.61% 保2確定無望

記者陳素玲／台北19日電
主計總處18日更新最新經濟預測，今年全年GDP成長率為1.61%，創八年來最低。（記者林俊良／攝影）
主計總處18日更新最新經濟預測，今年全年GDP成長率為1.61%，創八年來最低。（記者林俊良／攝影）

主計總處昨天更新最新經濟預測，今年全年GDP（國內生產毛額）成長率為1.61%，創八年來最低，「保二」確定無望，主因是全球終端需求疲軟，庫存去化拉長。因此，全年經濟成長從5月的2.04%大幅下修0.43個百分點，其中民間投資因出口衰退，廠商不敢投資，估全年民間投資也大幅下修3.44個百分點，全年衰退幅度達5.93%。

另外，首次估2024年經濟成長率預測為3.32%。

不過，主計總處主計長朱澤民表示，如果以季對季成長率（saar)來看，第二季已較第一季轉為正成長5.62%，代表景氣已到轉折點，經濟情勢「柳暗花明」。

至於今年全年消費者物價指數（CPI）年增率則是下修為2.14%，但主計總處表示，主要是商品類，如外食類上漲幅度不會那麼大，但服務類漲幅還在，通膨壓力未解。明年CPI年增率則收歛為1.58%。

主計總處表示，由於各國進行緊縮貨幣政策遞延效應干擾全球經濟活動，抑制終端商品需求，產業鏈持續調整庫存時間拉長，外貿動能降溫，加上去年基數甚高，影響商品出口表現。估下半年隨廠商庫存去化告一段落，加上AI（人工智慧）應用興起，帶動伺服器相關產品需求增加，出口減幅可望縮小，預測今年出口4338億美元，衰退9.51%。

由於出口衰退幅度大於預期，主計總處下修今年第一季經濟成長率為負3.31%，第二季也由1.45%下修為1.36%，預測第三、四季經濟成長率分別為2.54%及5.59%，全年經濟成長率1.61%，較5月預測數2.04%下修0.43個百分點。

今年全年民間投資也遭大幅下修3.44個百分點，全年衰退5.93%，朱澤民表示，主要是世界商品需求放緩，廠商出口變少，其他國家對台灣商品也放緩，企業目前有閒置產能就不會去投資，這也讓民間投資下降。

朱澤民表示，以去年第四季saar為負1.91%，今年第一季saar也是負2.88%，但第二季已經轉正為5.62%，第三季達11.33%，第四季7.31%，「可以說第二季已到了轉折點，經濟情勢已是柳暗花明」。

朱澤民表示，接下來的成長力道除了來自國內消費，按照IMF（國際貨幣基金組織）也預估出口貿易量今年成長2.0%，明年則上修到3.7%，一旦世界的貿易量往上，台灣的出口也會有幫助。

朱澤民表示，若與亞洲四小龍相較，台灣今年1.61%仍高於南韓的1.4%、新加坡的1.5%。

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