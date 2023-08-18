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手機市況差 台灣高通傳大規模裁員

記者蘇嘉維、鐘惠玲、編譯林奇賢／台北18日電
智慧手機市況不佳，手機晶片大廠高通傳出啟動台灣分公司大規模人力精簡計畫，留下來的員工也將減少分紅、不予調薪。（路透）
智慧手機市況不佳，手機晶片大廠高通傳出啟動台灣分公司大規模人力精簡計畫，留下來的員工也將減少分紅、不予調薪。（路透）

手機晶片大廠高通傳啟動台灣分公司大規模人力精簡計畫，採自願離職與資遣並行，預計10月要砍200人，約目前台灣高通總員工數逾一成，同時也會對留下來的員工實施減少分紅、不調薪等政策，凸顯智慧手機市況不佳，大廠積極開源節流。

高通在全球約有超過5萬名員工，今年初在台灣約有1700名員工。對於台灣高通大規模人力精簡傳聞，至昨天截稿前，高通並未回應。

研調機構Counterpoint Research在最新報告中預測，今年智慧手機出貨量將比去年同期下降六個百分點，來到11.5億支，創十年來最低水準，原因是中國大陸經濟惡化、陷入通縮，而美國市場的需求也不盡人意。

報告指出，「亞洲是阻擋（智慧手機出貨量）正成長的主要因素之一，備受期待的中國經濟復甦受不利因素的影響」，而且北美「消費者換新手機的意願不大，使換機周期愈拉愈長」。

高通先前已宣布，因應市況不佳，美國聖地牙哥總部將裁員，並在6月縮減總部約415名人力，並傳出美國高通總部已提交給當地政府新一輪裁員名單，但未揭露裁員人數。高通執行長艾蒙（Amon）日前在財報會議指出，高通今年以來已經透過各項節約措施，省下5%成本。

業界傳出，台灣高通今年初因應美國總部政策，3月開始要求部門主管提出人力精簡名單，除考量績效表現之外，薪資水準也是裁員與否的考量之一，同時也提出自願離職方案，陸續有近百人離職。

最新消息傳出，台灣高通擴大人事精簡力道，10月再啟動一波大規模縮編，約200名員工受影響。據了解，這次台灣高通優離或資遣對象，除基層的工程師之外，也有經歷豐富的資深主任工程師（Senior Staff Engineer），對照台廠已是經理級以上職務，代表這次方案並未侷限在基層員工。

業界人士透露，台灣高通這次裁員對象包含產品工程、測試等領域，總數約200人，加上先前已有約百人離職，今年以來台灣高通已削減約300名人力，也使得台灣高通總員工數由年初的1700人降至1400人，留下來的員工雖然保住飯碗，但也會面臨減少分紅、不調薪的狀況。

高通 裁員 晶片

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