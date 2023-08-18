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守氣象站30年 玉山國寶將退休 最後一次徒步下班

記者周湘芸／台北18日電
玉山氣象站觀測員謝新添退休前最後一次徒步下山。(圖：謝新添提供)
玉山氣象站觀測員謝新添退休前最後一次徒步下山。(圖：謝新添提供)

今年是玉山氣象站設立80年，47年次的觀測員謝新添在玉山站服務近30年，是山友口中的「玉山國寶」，明年1月屆齡退休的他，昨最後一次徒步下山，全體同事前一天帶著蛋糕上山歡送，更有四位同事陪走最後一次下班的路，讓他驚喜又感動，下山後直呼「這條路不管走幾次都好累！」

中央氣象局前局長鄭明典昨在臉書分享玉山氣象站過80歲生日，全員到齊的「歷史鏡頭」。他表示，因輪班的關係，玉山氣象站很少全員同框，這次不但是為了氣象站的生日，同時也是因為謝新添即將屆齡退休。

儘管玉山氣象站過去也曾為訪視行程全員合體，但昨天是所有人首度自願上山集合。謝新添表示，雖然知道同事前一天就要上來，但沒想到還帶了蛋糕，最讓他驚訝的是「蛋糕帶上來竟然這麼完整」，還以為是直升機送來的。他也笑說，看到同事特別來歡送很感動，前陣子也有不少山友上山慶祝他退休。

談到最後一次徒步下山的心得，謝新添鬆了一口氣笑說「有夠舒爽！終於不用再走了！」走了快30年，這條路不管走幾次都還是覺得很累，自己也有年紀了，下次上班雖然也要走，但是是「走下直升機」而已。他也分享，最後一次徒步下山前，原本看雷達回波還以為會下雨，沒想到一出發就是好天氣，也算是慶祝他最後一次走下山。

玉山站觀測員李正紀也說，雖然添哥還沒正式退休，但歡送他最後一次徒步下山還是有點感傷，所有同事特地前一天上山合體，其中有3人留守氣象站，另外4人陪添哥一起走下山，一共花了5個半小時抵達登山口。

鄭明典表示，雖然過去氣象站因訪視行程也有全員合體過，但這次適逢謝新添最後一次徒步下山，全員到齊意義非凡。他也說，跟謝新添感情很好，感謝的話「盡在不言中」，兩人恰巧都在今、明年先後退休，退休後仍會保持聯繫。

氣象局指出，謝新添即將屆齡退休，局內確實曾煩惱過接班人的問題，一直都在尋尋覓覓，近期陸續有同仁表達意願，基本上體力多數不是大問題，個性跟個人特質很重要，在山上工作要刻苦耐勞、耐得住寂寞，家人能否接受也是關鍵，畢竟一旦上山，不是想下山就隨時能下山。

謝新添即將在明年1月退休，氣象局表示，「接班人選預計這一、兩個月就會確定」，目前有意願的都是男生，基本上沒有年齡限制跟門檻，預計僅會選出一位，暫不考慮增加員額編制。

玉山氣象站80歲生日，氣象站全員到齊，謝新添驚訝說「蛋糕帶上來竟然這麼完整」。(...
玉山氣象站80歲生日，氣象站全員到齊，謝新添驚訝說「蛋糕帶上來竟然這麼完整」。(取材自鄭明典臉書)

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