民團遊行前拆彈 道安綱領拍板 學者批沒抓對重點

台灣始終難以擺脫「行人地獄」標籤，即使在首善之都台北市也不例外。圖為台北車站周邊道路行人過馬路的情景。(記者邱德祥／攝影)

行人死亡數字持續攀升，台灣被外媒貼上「行人地獄」標籤。民團8月20日發起「還路於民」大遊行，遊行登場前夕，行政院昨天通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，鎖定全台600個危險路口改善，目標2030年交通死亡人數能下降30%。

不過，這已是政院一年半來第3度宣示改善行人地獄，專家認為，台灣走不出行人地獄，關鍵就在政府始終沒有抓對重點。

行人走在斑馬線上遭車輛撞死已成台灣日常，根據交通部統計，今年5月單月行人死亡22人，比去年同期減少；但1到5月就有156名行人死亡，較去年同期攀升。

行政院昨天通過4年期「行人交通安全政策綱領」，擬定透過短中長期計畫，目標道路交通事故死亡人數在2030年前降低30%，長期比照瑞士納入「零死亡願景」。

根據綱領，短期須於半年內完成，包括「道路交通安全基本法」9月送立法院審議；成立「中央道路交通安全會報」，由行政院長擔任召集人；過去以7年為一期、每年台幣100億(約3億1341萬美元)的「永續提升人行安全計畫」，縮短為4年，進行行人交通工程改善；盤點全台600處危險路口與路段優先改善，改善進度每半年公告一次。

中期項目須在一年內完成，包括制定「行人交通安全設施條例」、「強化人車監理管理機制」、「擴大公路公共運輸補助」。另外將強化人車監理機制，違規嚴重紀錄者，將恢復短期換照及參加道安講習，交通部將於8月底前預告。長期計畫將在四年內擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練；擴大公共運輸補助，如增加補助經費等。

蔡總統昨晚在臉書 表示，「下了車，我們都是走路的人」，每個人都有成為行人的時候，也都有可能是駕駛人。感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，相信人車可以相互尊重，台灣能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進。

中原大學景觀學院院長趙家麟表示，政府依然沒有抓對重點，「若舵的方向不對、只有加速馬力」，訂定很多目標、不講究方法論，卻一如既往沒能落實，人民彈性疲乏後，行人地獄將回到原點。