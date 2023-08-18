我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

民團遊行前拆彈 道安綱領拍板 學者批沒抓對重點

台灣新聞組／台北18日電
台灣始終難以擺脫「行人地獄」標籤，即使在首善之都台北市也不例外。圖為台北車站周邊道路行人過馬路的情景。(記者邱德祥／攝影)
台灣始終難以擺脫「行人地獄」標籤，即使在首善之都台北市也不例外。圖為台北車站周邊道路行人過馬路的情景。(記者邱德祥／攝影)

行人死亡數字持續攀升，台灣被外媒貼上「行人地獄」標籤。民團8月20日發起「還路於民」大遊行，遊行登場前夕，行政院昨天通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，鎖定全台600個危險路口改善，目標2030年交通死亡人數能下降30%。

不過，這已是政院一年半來第3度宣示改善行人地獄，專家認為，台灣走不出行人地獄，關鍵就在政府始終沒有抓對重點。

行人走在斑馬線上遭車輛撞死已成台灣日常，根據交通部統計，今年5月單月行人死亡22人，比去年同期減少；但1到5月就有156名行人死亡，較去年同期攀升。

行政院昨天通過4年期「行人交通安全政策綱領」，擬定透過短中長期計畫，目標道路交通事故死亡人數在2030年前降低30%，長期比照瑞士納入「零死亡願景」。

根據綱領，短期須於半年內完成，包括「道路交通安全基本法」9月送立法院審議；成立「中央道路交通安全會報」，由行政院長擔任召集人；過去以7年為一期、每年台幣100億(約3億1341萬美元)的「永續提升人行安全計畫」，縮短為4年，進行行人交通工程改善；盤點全台600處危險路口與路段優先改善，改善進度每半年公告一次。

中期項目須在一年內完成，包括制定「行人交通安全設施條例」、「強化人車監理管理機制」、「擴大公路公共運輸補助」。另外將強化人車監理機制，違規嚴重紀錄者，將恢復短期換照及參加道安講習，交通部將於8月底前預告。長期計畫將在四年內擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練；擴大公共運輸補助，如增加補助經費等。

蔡總統昨晚在臉書表示，「下了車，我們都是走路的人」，每個人都有成為行人的時候，也都有可能是駕駛人。感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，相信人車可以相互尊重，台灣能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進。

中原大學景觀學院院長趙家麟表示，政府依然沒有抓對重點，「若舵的方向不對、只有加速馬力」，訂定很多目標、不講究方法論，卻一如既往沒能落實，人民彈性疲乏後，行人地獄將回到原點。

交通部前部長賀陳旦認為，交通安全基本法是正確的，但若只是將既有法規兜在一起，只不過是「厚一點的版本」。對於院級交通安全會報，賀陳旦不諱言，「那是騙人的」，交通安全改善方式，有太多必須因地制宜，提高層級的作法，必須有專家長時間協助地方專業不足、執行力不夠之處；他認為更不應只以「死亡」為指標，「為什麼要到死了才被重視？」必須重新設定指標、針對個案診斷，否則源頭依舊沒有改善。

今年道安滿江紅 製表／生活文教中心、政治中心
今年道安滿江紅 製表／生活文教中心、政治中心

臉書

上一則

新聞評論／戰南北、戰城鄉 都難遮掩執政傲慢

下一則

黑白集／綠拚塗銷印記 在野仍私心惡鬥

延伸閱讀

新罕布夏60歲男報案「松鼠鑽進菊花撕咬」救護員目擊：畫面超地獄

新罕布夏60歲男報案「松鼠鑽進菊花撕咬」救護員目擊：畫面超地獄
TFBOYS粉絲遊行亂象 傳劉若英演唱會被砍

TFBOYS粉絲遊行亂象 傳劉若英演唱會被砍
華埠第27屆聖母升天遊行 千人隨行

華埠第27屆聖母升天遊行 千人隨行
TFBOYS粉絲遊行觸動敏感神經 劉若英西安演唱會傳取消

TFBOYS粉絲遊行觸動敏感神經 劉若英西安演唱會傳取消

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下