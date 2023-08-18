疑操作不慎 台大化工系實驗室爆炸 9學生受傷

台大實驗室17日發生爆炸起火意外，現場9人受傷，校內燒焦味四溢。(記者廖炳棋／翻攝)

台大校本部昨中午突然發生爆炸起火意外，共9人受傷，其中2人燒燙傷、7人吸入性嗆傷，火勢在35分鐘內撲滅，現場還有燒焦味。台大指出，化工系學生於實驗室內因操作實驗不慎引發爆炸，第一時間皆已轉送醫院急診室，並完成校安通報。

台大一名研究生表示，小椰林道接蒲葵道的化工系館，約莫中午時分，突然聽到轟然巨響，還以為是大雨前的雷聲，不料校內燒焦味四溢，連在椰林大道處都被燻到無處可躲，還有學生在宿舍也聽到爆炸，隨後看到數輛救護車、消防車進入搶救，連台電工程車也出動，才知是實驗室爆炸起火。

台北市出動消防車20輛、救護車8輛、指揮車5輛到場搶救，學校及消防人員也緊急撤離在場師生，有學生受傷，脫掉上衣拿水澆灌傷處，現場啟動檢傷分類，有9人送醫，大多是嗆傷，其中有兩名外籍人士，分別送台大、萬芳、和平等醫院救治。

台大校長陳文章昨也趕赴現場查看並大致巡視系館。台大環安衛中心主任林晉玄表示，經初步了解，當時疑似正在進行「油浴實驗」，但火場調查持續進行中，要待調查出爐後才能確實說明。

林晉玄表示，當時一名教授準備進入實驗室，初步和教授諮詢，操作實驗室的學生都是研究生，多會用暑假時間執行研究題目、處理發想的實驗等，但也多是平時實驗室就會操作的項目，目前尚無法斷定實際爆炸原因。學生都有受過安全教育 ，未來會再強化安全教育訓練、降低意外發生。

南台科大機械工程系教授吳忠春表示，油浴實驗是靠加熱來加速化學反應，以此生成化合物。通常常溫或低溫 下的反應時間較長，加熱至130度左右即可加快速度，是化工領域很常見的應用，常用於合成奈米粉末。

吳忠春說，可能比例掌握失當，或是實驗反應速度太快超乎預期、學生難掌握，瞬間產生大量氣體而爆炸。不知道其從事的實驗為何，「但應該不是太老的題目。」否則反應速度多可掌握。