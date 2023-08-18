雨彈襲南台灣 高雄淹水大塞車 里長：近4年來最嚴重

17日暴雨從台南下到屏東，高雄許多地區淹水及膝，連公車都在水中拋錨。高雄鳥松區與三民區交界的本館路汪洋一片，被戲稱「本館河」，上班時間一排騎士牽車涉水而過。(記者鄭超文／翻攝)

南台灣昨出現強降雨，曾文水庫集水區持續進帳，蓄水率終於突破65％，若再有明顯進帳，未來一年台南可望不缺水。不過，強降雨卻造成高雄部分地區淹大水，淹水高度超過膝蓋以上，造成昨天上班時段大塞車，上班族哀號「為何沒放豪雨假？」鳥松區里長蔡美華表示，這場豪雨是近4年最嚴重的一次。

昨天低壓帶籠罩南台灣，暴雨 從台南一路下到屏東，高雄更是首當其衝。中央氣象局觀測昨天至下午6時，日累積雨量前十名均位在高雄市，前三名分別是三民區131.5毫米、仁武區118.5毫米、鳳山區118毫米。

中央氣象局表示，今天天氣與昨天類似，南部仍要慎防局部大雨，且以清晨至上半天為主要降雨時間，唯一差別在西南風減弱，南部雨勢有望稍緩，其他地區下半天留意午後局部大雨。

曾文水庫集水區昨仍持續進帳，昨午蓄水率達65.28%，與曾文水庫聯通的烏山頭水庫蓄水量也達到73.69%，氣象局預報南部還有強降雨，預期進水量會更多。水利署南區水資源局指出，只要在上游持續幾天強降雨，水庫進水就能大增，力拚未來一年不缺水。

高雄昨天清晨這場豪雨，造成許多機車族騎到一半拋錨，一名騎士表示，新買的機車就遇到淹水，只剩龍頭在水面上，估計修理費要破萬元。鳳山區澄清路昨晨積水達半個輪胎高，部分騎士只好穿雨衣牽車涉水而過，有民眾無奈地說，「火星 塞浸水拋錨該怎麼上班」?

鳥松區多處淹水，不少路段變小溪，其中，與三民區交界的本館路被民眾戲稱為本館河，連公車也拋錨在「水中央」；高速公路九如交流道北上匝道一度水淹近一個輪胎高，許多車輛故障拋錨匝道口，交通一度封閉。

鳥松區大華里長蔡美華說，本館路是地勢最低之處，到處淹水，機車、汽車難以通行，造成當地大塞車，是近4年來最嚴重的一次，只能一再請工務單位前來清排水溝。