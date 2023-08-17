我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

無薪假升溫逾1.1萬人 共632家、製造業重災區

記者葉卉軒／台北17日電
勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數達1萬1201人。（本報資料照片）
勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數達1萬1201人。（本報資料照片）

勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達1萬1201人，製造業仍為重災區，這期新增人數最多、達1256人，主要集中在資訊電子工業880人，其中有二家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。

勞動部指出，本期有632家實施，實施人數達1萬1201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9855人相比，增加56家，人數增加1346人，增加幅度為近三個月最高。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，目前實施無薪假廠商仍多集中在工具機業、自行車零組件業，不過這次有二家電子零組件廠商分別有550人、250人，共通報800人實施無薪假，以每月休四、五天實施，為期三個月。

黃維琛指出，廠商反映「受到國外訂單減少影響」，其中一家廠商在疫情前就曾經實施過，另一家廠商則在今年第一季也曾實施。

黃維琛表示，這二家電子零組件業者並非龍頭級廠商，但由於去年下半年全球景氣急轉直下，終端需求疲弱，影響台灣出口，目前大廠都還挺得住，但若是客戶集中，或單一客戶廠商確實受到國際景氣衝擊。不過，仍屬「個別情形」。

勞動部統計指出，目前實施無薪假，仍以製造業265家、9327人，占八成三。四大製造業中，仍以金屬機電業5506人實施無薪假最多，資訊電子業有2169人、化學工業1067人、民生工業585人實施無薪假。其中，在金屬機電業部分，本期雖然有自行車廠停止實施200多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施80多人。

而在民生工業部分，黃維琛表示，有一家廠商因訂單回穩，原本通報實施到8月底，但已在7月底提前結束實施減班休息，約60多人。整體來說，內需產業已趨穩定。

就業 疫情

上一則

Google Bard推手 紀懷新：台有發展AI潛能

下一則

館長：反正法院民進黨開的 被告妨害名譽深感榮幸

延伸閱讀

安啦? 中國CPI年增率轉為負值 統計局：不會出現通縮

安啦? 中國CPI年增率轉為負值 統計局：不會出現通縮
夏威夷野火增至67死 經濟損失創該州史上第2慘紀錄

夏威夷野火增至67死 經濟損失創該州史上第2慘紀錄
夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難

夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難
包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

包含涿州在內全市泡水 河北保定10人死亡18人失聯

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」