無薪假升溫逾1.1萬人 共632家、製造業重災區

勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數達1萬1201人。（本報資料照片）

勞動部昨日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達1萬1201人，製造業仍為重災區，這期新增人數最多、達1256人，主要集中在資訊電子工業880人，其中有二家電子零組件廠商通報實施，人數合計800人。

勞動部指出，本期有632家實施，實施人數達1萬1201人，與上期公布實施家數576家，實施人數9855人相比，增加56家，人數增加1346人，增加幅度為近三個月最高。

勞動部勞動條件及就業 平等司司長黃維琛表示，目前實施無薪假廠商仍多集中在工具機業、自行車零組件業，不過這次有二家電子零組件廠商分別有550人、250人，共通報800人實施無薪假，以每月休四、五天實施，為期三個月。

黃維琛指出，廠商反映「受到國外訂單減少影響」，其中一家廠商在疫情 前就曾經實施過，另一家廠商則在今年第一季也曾實施。

黃維琛表示，這二家電子零組件業者並非龍頭級廠商，但由於去年下半年全球景氣急轉直下，終端需求疲弱，影響台灣出口，目前大廠都還挺得住，但若是客戶集中，或單一客戶廠商確實受到國際景氣衝擊。不過，仍屬「個別情形」。

勞動部統計指出，目前實施無薪假，仍以製造業265家、9327人，占八成三。四大製造業中，仍以金屬機電業5506人實施無薪假最多，資訊電子業有2169人、化學工業1067人、民生工業585人實施無薪假。其中，在金屬機電業部分，本期雖然有自行車廠停止實施200多人，但也有其他自行車廠繼續通報實施80多人。

而在民生工業部分，黃維琛表示，有一家廠商因訂單回穩，原本通報實施到8月底，但已在7月底提前結束實施減班休息，約60多人。整體來說，內需產業已趨穩定。