基隆捷運分攤額解套 基市從53億大降為17億元

基隆捷運基隆市分攤額爭議多時，行政院副院長鄭文燦16日宣布，中央將協助成立捷運開發基金，並增加補助、減少工項。（記者許正宏／攝影）

中央和基隆市府為基隆捷運 分攤額僵持大半年，行政院副院長鄭文燦昨提出「成立開發基金」和「增加補助、減少項目」兩解方，納入土地開發效益的收入後，基隆市政府分攤金額因此從53億（台幣，下同，約1.66億美元）大降為17億元，並分九年編列，基隆市長謝國樑稱感受到行政院給基隆的善意，樂於接受。

基捷財政難題看似出現轉圜，但學者認為，目前似乎沒有蓋基捷的需求，保留台鐵 、提升服務水準才是對的方向。

近來中央前瞻計算補助地方款被認為「重綠輕藍」引發討論，基隆捷運前身基隆輕軌，當時也被列入前瞻計畫，並由中央全額負擔80億的建設經費。輕軌升級為捷運後，基隆市分攤經費一變再變，從最初17.7億元提高到53.86億元，引發基隆市府不滿。謝國樑多次反彈，認為市府無力負擔，還曾提出延長還款年限要求，但未獲中央同意。

鄭文燦昨天和內政部 長林右昌到新北視察基捷汐止保長坑站預定地，了解基捷規畫情形。鄭文燦說，基捷總經費約697億元，基隆和雙北分攤比率相同，基隆分攤額計算後仍約53億元，除會協助成立30億元開發基金外，能減少的項目就減少，地方分擔款會調降約5.8億元，弭平基隆市財力從四級升三級後需多負擔的經費，市府只需在九年工期編列17億，平均每年2億，財政足以支應。

「捷運沒有顏色不分藍綠，需要中央和地方一起合作。」鄭文燦說，綜合規畫5月提報交通部審議，希望今年10月核定，完成「最後一哩路」，就可開始設計、發包等，預計核定後九年完工通車，時間約在2032年12月。

鄭文燦說，基捷規畫「買一送一」，結合汐東線，北北基有基捷從南港貫穿到基隆八堵，汐東線將來連結北市東湖，到汐止社后還可連結東環。「一加一」的策略讓北北基都受惠，以後基隆人到台北，可以在汐止轉汐東線到東湖或東環，到南港車站還可轉搭高鐵到宜蘭及台灣任何一個地方。

鄭文燦說，在綜合開發階段，基隆河谷屬於基隆市段包括北五堵研發園區、其他車站的整體開發區，評估有40多億效益，足以收支平衡，不會形成市府財政太大的負擔。

同行的基隆副市長邱佩琳說，基隆從10多億增加至50多億，驚訝且措手不及，感謝行政院現在給了一條清楚的明路，市府已成立捷運辦公室開始運作。

儘管中央釋出善意為基捷的地方配合款解套，但淡江大學運輸管理系教授張勝雄說，多了捷運可能沒有什麼幫助，不如擴充台鐵現有的運量或服務；政府「餅」愈畫愈大，但愈來愈難以實現，「基捷建好後才是問題的開始」。