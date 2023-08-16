我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

大量館產遺失久久才發現 黃金博物館遭糾正

記者劉懿萱／新北16日電

新北市立黃金博物館因爆發大量館產遺失案，監察院昨通過糾正，促請改善。文化局說，將虛心檢討，且發現財物遺失時，立即組成專案小組全面檢查，調查結果330件財損，多數為雨衣、雨褲、書籍等超過年限的一般物品，懲處館長謝文祥，將他調離現職，並持續輔導員工行政處理能力，避免再次發生。

監察院接獲檢舉，經監委高涌誠、葉宜津調查後，昨天公布報告指出，黃金博物館民國111年6月間搬遷行政辦公室時，遺失3人型大沙發共3座，木製櫥櫃、電視櫃、冰箱等多項財物，卻在未釐清相關權責情況下驗收通過，撥付全額款項給承包公司，物品遺失11個月後，直至今年5月25日才向警方報案，未善盡職責，及未確實依法行政的怠失，情節明確。

監察委員也表示，黃金博物館長年未落實財產交接點交，辦耗損財產除帳作業，而且違反財產保管人員宜選任編制人員原則，除屬「館藏品」性質不宜者外，絕大多數都責成臨時人員擔任保管人，導致多年來累積財物遺失達數百件，違失情節明確。

監委表示，對黃金博物館陳述「沙發可能是被當作廢棄物處理掉」，難以想像，如果屬實，也應追究相關人員或清潔公司違失，依法請求損害賠償。

文化局說，黃金博物館發現財物遺失，除責成政風室介入調查外，也組成專案小組全面檢查、提供行政協助，且依調查結果330件財損當中，絕大多數都是雨衣、雨褲、書籍等未立即完成報廢程序，不堪使用的「一般物品」。

專案小組將逐一檢視該館各項行政制度，除財產管理外，也會針對會計出納、檔案管理、事務管理、採購程序等全面查察，並輔導改善，文化局仍將持續不定期抽查，協助該館提升行政效能及完善制度。同時針對行政人員違失部分，文化局除遺失物品由黃金博物館依規定由保管人賠損外，秉持毋枉毋縱原則，就違失部分人員懲處。

博物館

上一則

陸碧桂園爆雷 台曝險21億 中植系風暴 曝險為0

下一則

鏡電視上架 立委控7股東涉不實切結 批NCC不敢查

延伸閱讀

高虹安：才將棒球場案移送監院 起訴時間點可疑

高虹安：才將棒球場案移送監院 起訴時間點可疑
髖關節痛到無法起床… 急性疼痛 掌握PRICE 5原則自救

髖關節痛到無法起床… 急性疼痛 掌握PRICE 5原則自救
傳嘉慶走過 嘉市古道府路巷 將營造創生基地

傳嘉慶走過 嘉市古道府路巷 將營造創生基地
審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院

審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現