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25億蓋球場 屏東縣府只顧戰南北 沒說願景

記者 劉星君
屏東棒球場因老舊，屏東縣斥資25.8億元興建國際棒球場。(圖／屏縣府提供)
屏東棒球場因老舊，屏東縣斥資25.8億元興建國際棒球場。(圖／屏縣府提供)

屏東縣斥資25.8億元興建國際棒球場被立委批債留曾孫，縣府發7點聲明回擊卻充斥「政治語言」，批立委傲慢、歧視屏東人，未針對興建必要性、實際工程內容、預算是否花在刀口上等說明，失了焦點。

屏東是台灣青少棒發展重鎮，早年棒壇慣稱的「南美和、北華興」指的就是屏東美和中學青少棒。不過，47年歷史的屏東縣立棒球場破舊不堪，夕陽還會直射選手視線，已6年未舉辦職棒賽事，值得擁有更完善的棒球場。

屏東縣府爭取前瞻經費挹注興建棒球場，造價高達25億餘元且由「綠友友」建商得標，當然會捲入最近火熱的「前瞻、錢沾」議題，國民黨立委王鴻薇提出質疑，縣府未趁機說明發展棒球重鎮、帶動地方發展的願景，選擇「戰南北」的政治語言，模糊了討論焦點。

這項縣府必須負債斥資完成的建設，為何採統包？為何建造與設計必須綁在一起，早有議員提出質疑，縣府未能完整說明以解外界疑惑，令人遺憾。

屏東縣具氣候穩定的優勢，絕對有機會打造亞洲國家春訓基地，若搭配高鐵延伸線等交通便利性，確實有發展運動休閒產業的潛力，尤其屏東鹽埔鄉有中信春訓基地，新設棒球場如何吸引國際賽事，或吸引球團作為2軍培育基地，讓升上職棒新生代有好的訓練環境，縣府未利用機會好好宣傳，實在可惜。

預算 歧視 國民黨

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