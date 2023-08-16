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陸碧桂園爆雷 台曝險21億 中植系風暴 曝險為0

記者楊筱筠、廖珮君／台北16電

大陸碧桂園爆雷，金管會昨（15）日公布國內金融業與投資人曝險共近21.7億元，包括投信基金約17.2億元，國銀約2.8億元，另有五家銀行銷售給22位客戶總計1.7億元公司債。

針對大陸最大民營資產管理集團「中植系」及旗下中融信託曝險曝險狀況，金管會昨日公布調查結果，金融三業投資部位與銷售客戶基金商品全部「零曝險」。

大陸房地產爆雷，引發投資人憂心國銀對大陸相關曝險。金管會進行調查後，昨日公布結果，總計國銀、投資人對大陸碧桂園，加計恒大曝險部位為22.26億元；市場最關心的「中植系」方面，金融三業曝險為零。

金管會銀行局副局長童政彰昨日指出，針對碧桂園曝險，調查後發現目前國內有一家國銀有約等值新台幣2.8億元授信部位，另外有五家國銀銷售碧桂園公司債給客戶，合計為新台幣1.7億元，購買客戶數22戶，皆為專業投資人，金管會向這五家銀行了解，目前已知客戶投資標的，都未涉及碧桂園11檔停牌的境內債。

證券方面，證期局副局長高晶萍指出，至7月底證券期貨業對碧桂園曝險合計17.2億元，其中證券自營商部位1,977萬元，投信基金至今年6月底曝險金額為17億元，占總基金規模5兆元比重約0.03%。

此次金融三業在大陸一連串爆雷中，曝險不如預期嚴重，主因之一是國銀正在減少對大陸曝險部位。

金管會統計，至6月底為止，金融三業對大陸曝險金額中，國銀為1兆102億元為大宗，曝險占淨值比23.9％，為歷史新低點，一年以來曝險部位減少1,852億元，其中授信減少最多、年減1,053億元，投資部位年減855億元。

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