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台醫院評鑑開始 北部醫學中心14搶10

記者李樹人、李青縈／台北15日電
台灣醫學中心評鑑競爭激烈，參與評鑑的醫院都卯足全力，更新設備，朝向智慧醫療，希望突破重圍。圖為數位便利站。（記者林伯東／攝影）
台灣醫學中心評鑑競爭激烈，參與評鑑的醫院都卯足全力，更新設備，朝向智慧醫療，希望突破重圍。圖為數位便利站。（記者林伯東／攝影）

原本四年一次的醫院評鑑，被新冠疫情給打亂，距離上次評核相隔七年多，從今年6月28日起，台北區、北區等大型醫院均進入備戰狀態，共14家醫院競逐十家醫學中心名額。一名資深評委透露，北區（桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣）將增加一所醫學中心，部立桃園醫院、台大新竹分院競爭激烈，就看誰能成為全國第廿家醫學中心。

「這是史上最煎熬的醫院評鑑。」一名參與近廿年評鑑的資深評委表示，這次共有林口長庚、台大、北榮、三總、馬偕、亞東、新光、萬芳、國泰、台北慈濟、雙和、北醫、部桃、新竹台大等14家醫院爭取北區、台北區十家醫學中心名額；實地考核部分，受颱風影響，八月底將告一段落，下階段則是五大任務（提供重難症及特殊疾病之醫療服務、提升區域醫療水準並落實分級醫療、配合國家政策及肩負社會公益責任等），最快11月底公布結果。

該名評委預測，台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、金門縣、連江縣）現有八家醫學中心，家數額滿，上一次評鑑被列為「準醫學中心」的雙和、台北慈濟早已摩拳擦掌，做好應戰準備，希望拉下規模較小的醫學中心。目前仍為區域醫院的北醫附醫也參與角逐，等於11搶8，戰況激烈。

部桃、台大新竹分院 擇一升級

該資深委員表示，台大、北榮為全國醫療龍頭，早在一兩年就著手準備應戰，地位不容撼動，另幾家醫學中心規模雖不大，床位較少，但在研究及教學等領域上表現優異，且在學術指標上特別顯目。預估八家醫學中心仍不變，北醫則可以升至「準醫學中心」位階。

值得注意的是，北區（桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣）將再多一家醫學中心，目前由部立桃園醫院、台大新竹分院等區域醫院競逐，而兩家醫院背後靠山分別為衛福部、台大，均有著重量級娘家，鹿死誰手，還是未知數。

防疫感控、保障員工 評鑑重點

醫策會擔任醫院評鑑重任，執行長王拔群表示，此次醫院評鑑特別重視「面對新興傳染病」及「員工復原力」等兩大面向，前者希望醫院重視防疫感控，後者要求醫院保障員工安全、避免過勞，工作期間須有適當的防護及休息。

四年一次醫院評鑑，常被形容為「說故事比賽」、「文書作業競賽」，如同軍中的高裝檢，近年來「祕密客」評鑑已成國際趨勢，由委員親身體驗就醫，以貼近真實，專家建議，未來我國醫院評鑑也可能援用此方法，更為客觀。

醫學 防疫 疫情

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