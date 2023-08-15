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F-16V攻艦測考炸彈投偏 險炸海巡艇 軍方致歉

台灣新聞組／台北15日電
海巡同型35噸艇。（記者洪哲政/攝影）
海巡同型35噸艇。（記者洪哲政/攝影）

空軍日前在屏東九鵬海空域實施F-16V戰機攻艦測考，一枚MK-84「2000磅通用炸彈」未投入目標區，爆炸後險波及負責操演海域警戒的海巡艇。空軍司令部昨天表達歉意，承諾加強人員訓練。

國軍近期密集在屏東九鵬海空域密集實施精準彈藥射擊測考，恆春海巡隊一艘35噸巡防艇，8月9日下午受命開赴演習區邊緣南側水域為操演實施警戒。據了解，操演中一架F-16V計畫針對靶船實施MK-84「2000磅通用炸彈」投擲，這項科目並沒有雷射精準導引標定輔助，而是戰機以俯衝方式運用瞄準器投擲炸彈後再脫離。

海巡署長周美伍曾專程南下慰勉海巡隊相關人員，但仍有官警在社群表達，因為炸彈在身邊爆炸造成不適。

傳當時炸彈嚴重偏離目標區未中靶，且靶船、偏離的彈著點與海巡艇呈一直線，炸彈爆炸後聲波、震波造成的震盪，嚴重波及在操演區域外的海巡艇與執勤官警。國民黨台北市議員楊植斗宣稱有海巡弟兄向他爆料，指稱有人因此出現爆炸幻聽，必須接受心理治療。

退役少將栗正傑14日在《新聞大白話》節目表示，2000磅的炸彈是什麼概念？一顆手榴彈是0.2公斤，2000磅是900多公斤，那你可以想想看，這900多公斤的爆炸威力有多大？它可以炸出一個18公尺寬、深達5公尺的這麼一個圓坑！

栗正傑指出，這次丟了900公斤的炸彈，海巡弟兄一定會受到很大驚嚇。如果將來發生戰事，全島要多少人去看精神科？那種震波震到你身上，甚至嚴重的話，眼珠都會掉出來！所以台灣還是不要發生戰爭，否則更多炸彈掉下來，不知會造成多大的驚恐？

國民黨

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