亂用廣播、拉手環健身、趴行李架…TikTok挑戰攻陷台鐵？

一名旅客日前搭乘台鐵，竟擅自使用列車長廣播來錄影片。（取材自臉書粉專「台鐵便當管理局-附屬鐵路部」）

愈來愈多民眾為了拍攝TikTok （抖音）影片，接連出現在台鐵 列車上出現脫序行為。繼日前有乘客為了拍TikTok擅自使用車長廣播、把手環當健身 器材拉單槓後，「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書粉專有網友爆料，又有新的惡搞台鐵TikTok影片，內容是一名女性旅客趴臥在車廂上方的置物架上。網友見狀紛紛表示，「抖音一響，父母白養」、「腦洞大開」、「小姐，我可以把你丟出去嗎」。

本報系聯合新聞網12日報導，台鐵8月11日6555次專車，有旅客擅自使用車長的廣播器，向同車上的同事耍寶。台鐵局昨天表示，列車長發現後即予勸止，該民眾也停止播音行為。

另一帳號的TikTok影片則出現一名男子在台鐵車廂單手拉單槓健身，內容文字寫「規定是死的，人是活的，引起人民快樂不好嗎」。對此，台鐵局不忍了，認定已涉違反鐵路法，可處1萬元台幣以上、100萬元台幣以下罰鍰，提供影片給警察機關追查。

13日被爆料的第三起脫序影片，一名妙齡女旅客推著行李箱，詢問列車上另一名男旅客，「先生，不好意思，可以幫我放上去嗎？」下一幕畫面竟是該名女子趴臥在行李架上。