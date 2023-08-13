專家看失聯移工問題：勞動條件差 來台照跑

餐飲業缺工嚴重，許多業者會啟用中高齡就業勞工，填補勞力缺口。(記者林伯東╱攝影)

失聯外籍移工數量增加，究竟什麼原因會迫使移工毅然決然離開原工作地？關愛之家創辦人楊婕妤表示，不公待遇、入不敷出等，都有可能成為外籍移工逃逸的原因。台灣國際勞工 協會研究員陳秀蓮說，移工的勞動條件太差了，移工就會選擇逃跑，如果沒有改善勞動條件，來台之後一樣會逃跑。

楊婕妤表示，每個失聯移工的個案都不一樣，若以關愛之家接觸的案例，有分幾種原因。一是懷孕，移工懷孕後雇主不再繼續雇用，要其回母國，若回去則無機會賺錢，不僅沒賺錢還負債，甚至可能被迫與愛人分開，如此就有可能跑掉。

楊婕妤說，另有移工是遭雇主虐待或不公平待遇，再者是黑市市場大，有「黑工」可打。也有些移工是來台灣工廠工作，剛好遇到疫情 ，導致工廠沒什麼工作，移工也入不敷出，也有漁工可能受到雇主的不當對待。

由於移工來台須支付高額仲介費及相關費用，導致來台後負擔沉重，常常因此轉去打黑工。在監察院調查報告指出，具體可改善部分，指標重點是「移工零付費政策」已經是勞動趨勢，所謂「移工零付費政策」，是指包括移工訪台過程的機票、食宿，成本都應由雇主負擔。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆表示，他對於移工零付費這件事情樂觀其成，竹科廠商早就實施移工零付費，政府根本不用管，因為這是對的；但社福移工部分比較複雜，畢竟產業移工與社福移工不同。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，印尼 已開始要求移工零付費政策，「移工零付費其實是好的，可是挑戰就是確實有一些弱勢家庭會受不了，這個部分政府要處理」，那些經濟能力好的社會階層家庭，雇主當然要負擔。如果能調高薪資，挑進來的移工素質就會好一點，降低失聯移工數量。