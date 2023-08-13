全球景氣趨緩 台灣民間投資恐衰退 6年首見

儘管台積電 近來投資 動作不斷、高雄廠也將導入2奈米製程，「護國神山」投資不斷；不過，根據行政院主計總處預估，全球終端需求疲弱，連帶影響廠商投資意願，今年台灣民間投資規模應可撐住5兆元(台幣，以下同)，卻將是近六年來首度負成長。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，全球景氣2022年第4季開始趨緩，需求疲弱，廠商投資步調放慢是必然，加上去年基期墊高，廠商也需要進行調節，目前預估今年全年民間投資負2.49%，且四季都呈現負成長，不過若從規模觀察，預估今年民間投資5.26兆元，雖次於去年的5.29兆元，仍高過前年的4.80兆元。

蔡鈺泰表示，整體來說，目前民間投資表現還在趨勢上，短期投資變化需要關心，但不要覺得是太大問題，畢竟投資是累積的。

至於近來AI 熱潮能否帶動接下來民間投資動能？蔡鈺泰說，雖然股市表現已經反映AI熱潮，但基本需求最關鍵，長期趨勢存在，台灣廠商在這方面有很多產能跟相當強的競爭力，AI需要運算、晶片、伺服器、半導體、零組件，這些台灣都有廠商可提供相關產品，一旦需求愈來愈明朗，民間投資就會增加。

蔡鈺泰指出，台灣民間投資2004年起就有2兆元水準，僅2009年受金融海嘯衝擊掉到2兆元以下，2015年超過3兆元，2021、2022年受惠疫情宅經濟發燒，民間投資規模衝高突破4兆元和5兆元，「拉長趨勢看，台灣民間投資規模還是很不錯，廠商還是有一定投資，雖然全球景氣低迷，但企業沒有收手那麼快，只是放慢」。

中研院表示，下半年全球經濟景氣充斥各種不確性，將抑制企業投資需求，考量物價及高基期因素，預估今年全年民間投資年減2.80%。中經院也認為，由於全球景氣趨緩、升息等因素，廠商投資轉趨審慎保守，投資意願降低，加上比較基期影響，預估今年全年民間投資年減1.36%，對經濟成長呈現負貢獻。

台經院指出，2023年3月起半導體及資本設備進口金額已連四個月衰退，累計今年上半年半導體及資本設備進口年減分別為13%與10%，加上製造業與房市景氣趨緩，廠房與住宅建置需求下滑，亦不利營建工程投資成長，預估今年全年民間投資成長率為負2.00%，較前次預測時下修1.68個百分點。