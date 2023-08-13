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黑白集／反毒或縱毒 政府打假球？

黑白集
憲法法庭今年憲判字第13號判決，宣告販賣第一級毒品罪部分違憲，法務部表示將盡速完成修法。(本報資料照片）
憲法法庭今年憲判字第13號判決，宣告販賣第一級毒品罪部分違憲，法務部表示將盡速完成修法。(本報資料照片）

近來幾個毒品新聞均成為焦點：閣揆陳建仁指示對毒品溯源斷根降低再犯、學生藥物濫用品項大麻占比增加、四年來查獲大麻量激增四倍，以及憲法法庭判決販賣一級毒品只能判死刑或無期徒刑違憲。一時之間還真把人民搞糊塗了：政府究竟想反毒或縱毒？

毒品不僅戕害個人健康，毀了無數家庭，更滋生其他犯罪，危害國家社會甚鉅，因此刑法列為重罪。縱使社會已漸接受吸食者帶有「病人」性質，但對於製造販賣毒品仍認為罪不可逭，釋字第476號解釋認為重判條文沒有違憲，即根基於此。

而今憲法法庭認為「情輕法重」，不符憲法罪刑相當及比例原則。正所謂「法有一定，情別萬端」，大法官或認為須保障刑責失衡個案人權，但又有多少人注意到與多數民心相違，乃至行政立法失能，非得靠大法官指示修法等問題？

台灣不時有人鼓吹大麻合法化，檢方面對前往國外吸大麻問題也指無法可辦，更有網紅在境外呼麻帶流行。相對地，新加坡最近卻在一周內接連絞死三名毒犯，雖遭人權組織譴責，仍堅持執行其全球最嚴厲的禁毒法，毫無妥協。

毒品危害，民眾深惡痛絕。但政府說要溯源斷根降低再犯，卻對大麻和新興毒品盛行趨勢束手無策，而毒犯重判可能違憲，進牢還能爽坐外役監，難道連反毒戰爭也打假球？

毒品 大麻合法化 大法官

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