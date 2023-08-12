避免地方規避囤房稅2.0 台財部擬訂參考標準

「囤房稅2.0」稅率授權地方政府自訂，財政部表示要訂立「共同參考標準」，經濟狀況差不多的縣市戶數級距及稅率不可差異太大。（本報資料照片）

財政部 昨日指出，為求在地方政府之間的課稅標準能平衡，防止地方政府彼此課徵囤房稅的標準落差太大，賦稅署已著手研訂跨縣市「共同指標」，尤其戶數、稅率，兩大指標將訂定建議標準供地方政府參考。

財政部長莊翠雲指出，其實早在2014年時房屋稅條例就有規定囤房稅，當時對多戶非自住房屋即訂定在1.5%至3.6%差別稅率，現在已有十個地方政府實施差別稅率，如今2.0往前推展的部分「是全台總歸戶，不再像過去各地方政府分散」。

對全台合計戶數課囤房稅方式，賦稅署長宋秀玲舉例，假設一個人有十棟房屋分別在雙北市，其中台北有五戶，則在台北的五戶直接對照五戶以上水準，課4.8%稅率，新北則課3.6%，這就是全台歸戶，明年7月1日實施，「估計2025年5月房屋稅就可依照2.0方案課稅」。

宋秀玲說，因都市和鄉間居住習慣不同，因此單一自住稅率可授權地方政府訂定，但須排除豪宅；雖授權地方政府訂定，但仍要有一定基準，例如100戶以上才4.8%就不合理。

賦稅署已在研訂共同的參考標準，特別是全台22個縣市中，經濟發展狀況類似的縣市，要有共同的參考標準。

宋秀玲說，推動囤房稅立法進度，根據行政院會決議，9月底之前要送立院，預定今年底修法通過，現在正加緊趕工草案，落實2.0方案將有幾個重點，包括要求所有縣市都要實施差別稅率，而且要全台合計戶數，並對於非自住、非出租的，將課2%至4.8%稅率。

莊翠雲則以公寓稅率為例，將單一自住的1.2%降為1%，並依照差別稅率的經驗，減輕單一自住的負擔也更合理化，這些都是2.0版較先前進步之處。

莊翠雲還說，因央行 管制、平均地權條例及房地合一二點○，台灣的房市狀況看來「量有比較小，但價因區域性，各有不同」。政府會持續推動居住正義抑制炒作。