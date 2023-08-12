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台灣人「平均壽命縮短」跌破80歲 最長壽縣市在這裡

記者葉卉軒／台北12日電
內政部公布台灣人2022年生命表統計，去年台灣人平均壽命為79.84歲。（本報資料照片）
內政部公布台灣人2022年生命表統計，去年台灣人平均壽命為79.84歲。（本報資料照片）

內政部昨公布「2022年簡易生命表」，台灣人的平均壽命為79.84歲，不僅受疫情影響較2021年少1.02歲，平均壽命也跌破80歲，為八年新低，各縣市則以台北市83.75歲最長壽。

內政部指出，其中男性平均壽命76.63歲、女性83.28歲。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。

此外，內政部還提到，受新冠肺炎疫情及人口老化影響，2022年台灣人死亡人數為20萬8,129人，較2021年增加2萬3,672人，其中65歲以上死亡人數15萬8,737人，占全台76.27%，較2021年增加2萬1,483人。

另外，2022年粗死亡率為8.92‰，較2021年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口443.9人，則較2021年上升9.5%。內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。

2022年因死亡人數較上年增加2萬3,672人，或增12.83%、標準化死亡率上升9.5%，致台灣人平均壽命較2021年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

內政部 疫情 聯合國

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