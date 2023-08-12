我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

軟體授權有爭議 大立光遭搜索 檢調帶回3員工

台灣新聞組/台中12日電

光學鏡頭廠大立光昨天晚間於公開資訊觀測站上公告指出，檢調單位昨至公司進行調查及搜索。台中地檢署表示，檢方偵辦著作權法案件，今天到大立光公司，並帶回公司研發部門三人調查釐清。

本報系聯合報報導，大立光指出，主要因軟體授權有爭議，公司將全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。台中地檢署表示，檢方偵辦著作權法案件，今天到大立光公司，並帶回公司研發部門3人調查釐清。

大立光近期股價走跌，一度遭世芯-KY超車，落居第三高價股，昨天開高走低，下跌10元，跌幅0.47%，股價僅次於信驊。大立光7月營收年減11%；累計今年前七月合併營收208.19億元，年減12%。儘管大立光營收報喜，惟因大立光董事長林恩平在7月法說會上釋出保守展望。

中央社報導，台中地檢署昨表示，檢察官因偵辦違反著作權法案件，指揮調查局中部地區機動站，持法院核發的搜索票，至大立光公司調查及搜索，並約詢公司研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人，全案檢方尚在偵訊中。

另據中國時報報導，屬蘋果光學元件供應鏈之一的大立光，是全球智慧型手機鏡頭之王，一直都是台灣最高價的股王，更是台股史上蟬聯最久的股王，但自從美中貿易戰開打後，大立光就因大陸華為大客戶訂單減少、美國蘋果手機升級減緩等因素，股價重挫，讓具AI題材的晶片廠信驊公司後來居上。

台股 三高 供應鏈

上一則

台灣人「平均壽命縮短」跌破80歲 最長壽縣市在這裡

下一則

虎尾最後水牛退休入住「安養中心」 老農送別

延伸閱讀

男假扮閨密聊內衣 騙20名網紅裸照

男假扮閨密聊內衣 騙20名網紅裸照
台5億高中生案「有疑點」 台中高分檢發回續查

台5億高中生案「有疑點」 台中高分檢發回續查
i15傳延後上市 廠商趕進度

i15傳延後上市 廠商趕進度
iPhone 15提前備貨 帶旺鴻海、和碩

iPhone 15提前備貨 帶旺鴻海、和碩

熱門新聞

程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
台中市張姓男子與男友吸毒玩綑綁式性愛，鬧出人命，台中高分院2日駁回上訴，維持一審原判，判刑2年6月。(本報資料照片)

同志吸毒 綑綁式性愛要命 他伴屍6天露餡

2023-08-04 02:15
高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書

臉書罵議員一句「垃圾」 他因人身攻擊敗訴恐賠上房產

2023-08-06 12:07
圖為高等法院台南分院檢察署。(本報系資料照)

台商父子涉當共諜 還利誘2軍人簽「效忠自願書」洩密

2023-08-07 09:48

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子