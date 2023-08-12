軟體授權有爭議 大立光遭搜索 檢調帶回3員工

光學鏡頭廠大立光昨天晚間於公開資訊觀測站上公告指出，檢調單位昨至公司進行調查及搜索。台中地檢署表示，檢方偵辦著作權法案件，今天到大立光公司，並帶回公司研發部門三人調查釐清。

本報系聯合報報導，大立光指出，主要因軟體授權有爭議，公司將全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。台中地檢署表示，檢方偵辦著作權法案件，今天到大立光公司，並帶回公司研發部門3人調查釐清。

大立光近期股價走跌，一度遭世芯-KY超車，落居第三高 價股，昨天開高走低，下跌10元，跌幅0.47%，股價僅次於信驊。大立光7月營收年減11%；累計今年前七月合併營收208.19億元，年減12%。儘管大立光營收報喜，惟因大立光董事長林恩平在7月法說會上釋出保守展望。

中央社報導，台中地檢署昨表示，檢察官因偵辦違反著作權法案件，指揮調查局中部地區機動站，持法院核發的搜索票，至大立光公司調查及搜索，並約詢公司研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人，全案檢方尚在偵訊中。

另據中國時報報導，屬蘋果光學元件供應鏈 之一的大立光，是全球智慧型手機鏡頭之王，一直都是台灣最高價的股王，更是台股 史上蟬聯最久的股王，但自從美中貿易戰開打後，大立光就因大陸華為大客戶訂單減少、美國蘋果手機升級減緩等因素，股價重挫，讓具AI題材的晶片廠信驊公司後來居上。