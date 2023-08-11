我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

黨產會禁處分財產 救總行政訴訟求撤銷敗訴

記者林孟潔／台北11日電
中華救助總會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分財產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院判救總敗訴。(本報資料照片)
中華救助總會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分財產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院判救總敗訴。(本報資料照片)

中華救助總會被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，禁止處分約5億元(台幣，下同)現金、8.6億元不動產，救總認為黨產會處分違法，提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院認為救總脫離國民黨控制時，不曾與國民黨進行結算，顯然沒有以相當對價轉讓，昨判救總敗訴。

黨產會認為解嚴且終止動員戡亂時期後，國民黨與救總的控制關係逐漸轉變，但救總保留過去黨國體制累積的財產，並受國民黨實質控制人事、財務及業務經營，且沒有以相當對價轉讓，脫離國民黨實質控制，2020年9月間認定救總為國民黨附隨組織，禁止處分財產。

救總不服處分，提行政訴訟，北高行認為黨產條例僅規範黨產會處分應經聽證，而黨產會已踐行聽證程序，不論委員會成員是否均出席聽證，或成員是否有所更易，或斟酌聽證紀錄以外的證據作成處分，均無礙適法性。

北高行指出，救總是時任國民黨總裁蔣中正指示中央成員籌備成立，時任救總理事長谷正綱除須向蔣中正報告外，對選任理監事成員更負有糾正、除名之責，可見救總人事受國民黨實質控制。

北高行認為依歷來會議紀錄，國民黨中央委員會多次對救總指派業務或表示意見，可看出救總是從屬於國民黨的工作組織。

因為救總人事任免、財務運作及業務經營，都是由國民黨依意志決定，北高行認為具有實質支配關係；然而，我國解嚴、終止動員戡亂時期，直至2000年政黨輪替，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，弱化國民黨對救總支配、管領力，應可認救總2001、2002年間已經脫離國民黨實質控制。

判決指出，救總雖是公益目的社團，仍有可能實質擁有不當取得財產，屬於黨產條例所稱的附隨組織。

國民黨

上一則

新聞眼／禁抖音卻不罰臉書 打詐也意識形態？

下一則

兩岸觀光遲未開放 百萬陸客赴台鐵定跳票

延伸閱讀

苗栗前縣長喊「下架國民黨」後稱口誤 藍：9月開考紀會

苗栗前縣長喊「下架國民黨」後稱口誤 藍：9月開考紀會
郭台銘屏東造勢 民進黨「用最壞結果準備」

郭台銘屏東造勢 民進黨「用最壞結果準備」
藍：前瞻軌道蓋完時 地方瀕破產、每人負債105萬

藍：前瞻軌道蓋完時 地方瀕破產、每人負債105萬
東大教授松田康博 談內戰後的國共衝突

東大教授松田康博 談內戰後的國共衝突

熱門新聞

程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
台中市張姓男子與男友吸毒玩綑綁式性愛，鬧出人命，台中高分院2日駁回上訴，維持一審原判，判刑2年6月。(本報資料照片)

同志吸毒 綑綁式性愛要命 他伴屍6天露餡

2023-08-04 02:15
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦