陸客團解禁不含台 業者等到「快翻臉」擬抗爭

大陸宣布恢復旅行社國外團體旅遊業務共78國，但未列入台灣。在台灣各景點大多是東南亞國家的旅客居多。（記者杜建重／攝影）

中國大陸文旅部昨宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括：日本、南韓、美國、英國、德國、澳洲 等，共78國。但大陸迄今仍未宣布恢復陸客來台旅遊，令台灣旅遊業者不滿，質疑政府未釋出善意，導致雙方僵持不下，根本在懲罰業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，不排除發起抗爭。

目前大陸尚未開放陸客組團赴台灣觀光 旅遊；台灣也未開放國民以團體旅遊方式赴陸旅遊，國人只能透過自由行方式前往大陸旅遊；大陸民眾若欲來台，則需要專案提出申請。

中華民國 旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，中國大陸官員及旅行業者上月欲來台參加「2023台北夏季旅展」，台方卻把70多名大陸省級地方官員的名單駁回，理由是兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性。

蕭博仁說，陸方今年5月宣布恢復旅行社經營台灣團客赴中國大陸旅遊時，台方就應順勢把球拋回，雙方僵持不下，只是懲罰到合法的旅行業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，業者不是都沒聲音，是已經對政府失去信心。

旅行業者坦言，大陸禁止旅客來台已有多年，台方政府現在卻不斷糾結要雙方同時開放，台灣觀光業者也沒這麼介意誰先開放，只要兩岸觀光互動朝好的方向走都樂觀其成。富友旅行社表示，政府一天未開放陸客，這些專做大陸旅遊團的業者就多一天沒收入，不知道還能撐多久。

另有不願具名業者也說，不少公協會多次主動前往大陸接洽，為兩岸觀光開放努力，但台方政府強硬態度也讓業界努力一再付諸流水，緊接年底適逢大選，開放之路恐又遙遙無期，倒楣的還是旅行業，更有不少業者等不下去，計畫發起抗爭。

全國商業總會昨天舉行會員大會，理事長許舒博也呼籲兩岸觀光旅遊能夠盡快解封，活絡人流，恢復原本交流的榮景。

連綠營也有立委呼籲兩岸應盡快協商雙向觀光。陸委會發言人詹志宏昨表示，台方主管機關已一再透過管道向對岸表明主張，但都沒收到正面回覆。