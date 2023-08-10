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時隔12年 「嗜腦寄生蟲」再現台灣 女7天不治

台灣新聞組／綜合1日電
台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，疾管署提醒夏日戲水宜小心。圖為示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）
台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，疾管署提醒夏日戲水宜小心。圖為示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

時隔12年，台灣再現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，北部一名30多歲女性因阿米巴原蟲入侵鼻腔，引發腦膜腦炎，病程進展快速，7月26日出現頭痛及肩頸僵硬等症狀，8月1日死亡；個案發病前曾兩度至某室內親水設施遊憩，疑為感染源頭，新北衛生局接獲通知後，已請業者預防性停業環境清消。

疾管署發言人曾淑慧表示，此為國內第二起確診病例，第一例發生在2011年，個案因接觸溫泉，感染福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）而死亡。

感染科權威醫師李秉穎以「嗜腦寄生蟲」來形容福氏內格里阿米巴原蟲，自鼻腔進入人體，感染腦部組織，引發腦膜腦炎，致死率遠高於腸病毒、嗜血桿菌、肺炎鏈球菌。

初步疫調顯示，該名北部女性個案於7月21日至7月24日兩度前往某室內親水設施戲水，疾管署仍在釐清感染源。

起初醫院通報為不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位緊急對該室內親水設施環境採檢，以釐清感染源，並請業者預防性停業，進行環境清消。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，該個案居住北市，將疫調了解去過哪些活動地點和水域，以釐清是否有風險，後續將彙整病例資料，進一步了解個案狀況。

曾淑慧提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾戲水或泡溫泉等活動時，應避免鼻腔進水，也不要將頭部浸泡於水中；在自然水域戲水時，不可攪動底部池水或淤泥。

曾淑慧表示，福氏內格里阿米巴原蟲引發腦膜腦炎，約有七天潛伏期，如在戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，務必盡速就醫，並告知醫師接觸史。

監測資料顯示，1965年澳洲發現首例人類感染福氏內格里阿米巴原蟲病例，近五年來，僅在巴基斯坦及美國持續出現零星個案，巴基斯坦每年約十例，美國每年約五例，集中於7、8月；去年泰國、今年印度有零星感染案例。

台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案。 圖／取自美國疾病管制與預防中心
台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案。 圖／取自美國疾病管制與預防中心

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