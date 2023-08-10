藍：前瞻軌道蓋完時 地方瀕破產、每人負債105萬

前瞻基礎建設計畫中的軌道建設近期成為藍綠攻防重點，不少地方政府高喊財政負擔過重。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗昨說，軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產。

曾銘宗表示，檢視五都債務餘額，債務有5919億元(台幣，下同，約18.6億美元)，尚可舉債額度5379億元，地方自籌款4364億元，五都剩餘舉債額度1015億元。假設地方自籌款是5518億元，軌道建設完成時，地方財政舉債額度全部用完，目前開工率是零，隨著時間的推移，興建成本會大幅增加。

曾銘宗指出，捷運不只有興建，還有後續營運、維持成本，軌道建設將是地方政府的財政陷阱，國民黨團過去就曾多次提出警訊；8400億元前瞻建設，將近一半經費用在軌道建設，現在中央政府發現問題嚴重，就推給地方政府，真是亂七八糟。

國民黨主席朱立倫昨天也在中常會批評，民進黨 政府債留子孫、曾孫，居然還要推給前朝「馬維拉」，到底現在中華民國的總負債是多少？現有負債加上潛藏負債，加起來可能有24兆多元，每個國民平均負債達105萬元，請民進黨解釋一下，這是不是「債留曾孫」？

朱立倫表示，前瞻基礎建設即將要邁入第四期特別預算 ，民進黨政府不斷地舉債、債台高築，把特別預算當作常態的「不特別預算」，變成每一年的常態預算，民主國家沒看過如此破壞預算制度的做法。

朱立倫質疑，民進黨每一年搞特別預算舉債，光今年就要增加4000多億元，明年還要4000多億元，還延續到下任政府，如果真如民進黨反駁說的沒有，那就把他們多舉債的這2兆多全部還完，再來面對國民。不希望民進黨「要五毛給十塊」浪費公帑的作法延續，更不希望民進黨把鋪馬路或各項設施的修繕都變成特別預算，那政府就不要編常態預算，只要編薪水就好，剩下的全部都是特別預算？

民眾黨立委邱臣遠昨天也批評，前瞻計畫亂象浮出檯面，政府濫用特別預算，舉債讓地方浮濫提案競逐，造成特別預算與公務預算計畫混用情形，使得特別預算的嚴謹性蕩然無存，甚至衍生出「綁樁」情形。

邱臣遠表示，根據審計部報告顯示，水環境建設與城鄉建設有計畫浮濫、執行情況不佳等問題，水環境建設、城鄉建設補助亂象罄竹難書；呼籲監察院善用監察大刀，匡正行政院財政紀律，審慎編列特別預算。

對於國民黨立院黨團批評中央力推前瞻建設軌道計畫會拖垮地方財政，甚至影響其它公共建設。交通部回應，捷運建設計畫是由地方政府所提報，在提報時就已了解中央補助比例，也向中央承諾可負擔額度。

交通部表示，前瞻基礎建設計畫中的各項都會捷運建設，是由地方政府考量都市發展及財政狀況，就都市公共運輸發展、沿線土地使用及開發、財源籌措、經濟效益及營運模式等因素，主動提出可行性研究或綜合規畫，再由交通部循序審議，過程經相關單位嚴謹審查。

交通部表示，針對已核定及施工中計畫，將持續督促所屬機關及地方政府加強執行管控；規畫中計畫，也將持續督促及協助地方政府依審查意見修正，盡速完成審查。