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台灣學生吸大麻日趨嚴重 女大生：系上一半學生吸食

台灣新聞組／台北9日電
校園大麻危機 製表／元氣中心、司法中心、生活文教中心
校園大麻危機 製表／元氣中心、司法中心、生活文教中心

教育部統計學生藥物濫用品項，大麻去年至今都是第3名，但占比已從11.5%，增加到今年上半年的12.1%。由於取得大麻更加容易，恐危害青少年健康，衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，長期吸食者罹患思覺失調症風險為一般人的6倍，且吸食大麻的成癮率為9%，如從青少年階段吸食，成癮風險更達17%。

除了校園響起大麻警報，警方也發現4年來台灣查獲走私及栽種大麻重量激增4倍，施用人口不僅成長，且明顯有年輕化、白領化現象，加上泰國去年6月宣布大麻合法化，在網紅、素人上傳體驗影片的催化下，更讓前往旅遊的年輕人躍躍欲試。

1名20多歲女大學生因長期吸食大麻，出現幻聽、幻覺，常覺得有人和她說話、喊她名字。李俊宏表示，該個案自17歲起接觸大麻，至今3、4年，和朋友外出聚會，常是揪團吸食；但更驚人的是，個案坦承，系上約有一半學生吸食大麻。

精神科醫師楊聰財指出，青少年使用大麻，可能造成智力商數（IQ）下降，記憶及學習能力降低，而大麻帶來的幻覺作用常造成知覺異常，也是引發交通事故等公共危險傷害的原因之一。

許多青少年以為吸食大麻不會成癮，北市聯醫松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，門診常見大麻成癮患者多為30歲以下，男女都有，大都旅居海外，使用大麻至少半年以上，返台停用後，出現憂鬱、焦慮等成癮症狀。

衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」統計，台灣醫療院所通報大麻濫用狀況日趨嚴重，從2018年通報399人次增加到2020年的620人次，近兩年因疫情人數下降，但今年到5月已通報140人次，較去年同期117人次，增加近2成。

大麻合法化 教育部 疫情

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