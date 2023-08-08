郭台銘：成功者找方法 沒想過困難是什麼

鴻海創辦人郭台銘8日下午舉辦「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」新書發表會。（記者余承翰／攝影）

8日是台灣的父親節，鴻海創辦人郭台銘 下午舉辦「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」新書發表會。郭台銘在書中表示，成功者找方法，他這輩子都沒想過困難是什麼，因此當他要去做一件事情的時候，這份的執著和冒險犯難的精神很重要。郭也在現場分享說，要做一件事不要去想困難，要去想方法。

郭台銘在書中的第一則「隨時確立方向」裡指出，方向不是空想而得的，是一步一步走出來的。你未必知道第100步要怎麼走，但只要你走出第一步，再走出第二步、第三步，等你走到第99步，就會知道第100步將走向何方。

郭台銘提醒年輕人，當時機尚未來臨時，切忌躁進與唐突。然而，一旦看見時機展現曙光時，要當機立斷，不要因為猶豫不決而錯失先機。郭強調，當時機來臨時，最忌諱遲疑不決、慢條斯理。不過，郭也說，錯認時機也是常有的事情，但千萬不要因為幾次的失去誤而有裹足不前的心態，否則將會因此失去所有的先機，只能一輩子跟著別人的尾巴。

郭台銘在第六則「執行力要好，愛於目標要明確」裡表示，謀定而後動是基本的準則，執行力是速度、準度、精確度的全面貫徹。人生的格局，心胸有多大，舞台就有多大。郭也談到品格和能力的重要性，有品格而沒有能力，是缺點；有能力而沒有品格，則是危險。

郭台銘談到自己做事的方法，他說，自己不投機、不心存僥倖。人生充滿機會，但要以投資 的眼光，看待人生的機會。對他來說，輕而易舉的成功，是事業的大忌，他只做投資，投機和賭博的事情不做，呼籲不要用賭博的態度來處理人生。

郭台銘也以美國前總統羅斯福玩牌的故事來勉勵年輕人，就算拿到壞牌，還是要繼續玩下去，盡全力，就會得到最好的結果。郭台銘說，若老是摔牌，已經輸一半。一副好牌，不靜下心來打，也不一定會贏；一副爛牌，只要沉著地打，不見得會輸。

郭書中的第19則，「成功者找方法，我這輩子都沒想過困難是什麼」，他表示，只要在腦海中反覆思辯，就能為自己的人生或事業找出活路。郭說，方法永遠比困難多，天下沒有完美的辦法，但對會有更好的方法。他認為，擔心自己做不到，是很容易的，鼓勵自己做得到，才是更值得嘗試的方向。

兩位「神秘嘉賓」突現身新書發表會獻花 郭台銘感動拭淚

發表會突然出現兩位神秘嘉賓，原來是郭台銘女兒郭曉玲和郭曉如，兩人獻花，與郭台銘擁抱，祝他父親節快樂，以及新書發表會成功。郭台銘看到女兒突然出現，感動拭淚。

現場氣氛溫馨感人，有粉絲當場對郭台銘喊話，一定要當我們2024年中華民國 的總統好不好。郭對於這個喊話，只是微笑，未回應。